В степях Южного Казахстана зацвели тюльпаны Грейга и появились степные грибы.

Прародители почти всех тюльпанов — тюльпаны Грейга уже давно включены в список редких и исчезающих растений. А ведь этими цветами восхищаются даже в Голландии, родине тюльпанов.

Любоваться тюльпнами можно, а вот рвать категорически запрещено, более того за каждый сорванный красно-книжный цветок предусмотрено наказание.

Правительство Казахстана ужесточило наказание за уничтожение тюльпанов вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет, согласно статье 290 Уголовного кодекса РК. Кроме того, за каждый сорванный цветок назначается денежный штраф в размере 0,5 МРП.

Тюльпан Грейга впервые встречен в горах Каратау Э.Л. Регелем и первоначально описан в качестве разновидности алтайского тюльпана. Затем, в 1873 г. выведен в самостоятельный вид и назван в честь Самуила Алексеевича Грейга (1827-1887) — президента Российского общества садоводов.

Тюльпан Грейга впервые встречен в горах Каратау Э.Л. Регелем и первоначально описан в качестве разновидности алтайского тюльпана. Затем в 1873 г. выведен в самостоятельный вид и назван в честь Самуила Алексеевича Грейга (1827-1887) — президента Российского общества садоводов

Тюльпан Грейга занесен в Красную Книгу Казахстана. Занесен в Красную книгу. Охраняется в Аксу-Жабаглинском заповеднике, ботаническом заказнике Беркара (Жамбылская обл.) и специализированном заказнике «Красная Горка» (Тюлькубасский р-н, ЮКО).

Тюльпан Грейга занесен в Красную Книгу Казахстана. Охраняется в Аксу-Жабаглинском заповеднике, ботаническом заказнике Беркара (Жамбылская обл.) и специализированном заказнике «Красная Горка» (Тюлькубасский р-н, ЮКО).

Тюльпаны Грейга — один из самых красивых ботанических видов и вполне заслуженно носит звание «короля» тюльпанов. Его крупный горделивый бокал цветка своей формой, как утверждают специалисты, напоминает старинный головной убор, который когда-то носили голландские женщины.

Тюльпаны Грейга — один из самых красивых ботанических видов и вполне заслуженно носит звание «короля» тюльпанов. Его крупный горделивый бокал цветка своей формой, как утверждают специалисты, напоминает старинный головной убор, который когда-то носили голландские женщины

Тюльпаны Грейга в Южном Казахстане охраняет специальный человек

Еще в 30-х годах ХХ века вокруг Ташкента луковицы тюльпанов Грейга собирали на экспорт для цветоводов Голландии.

Изображение цветка тюльпана три раза повторяется на гурте монеты достоинством в одну турецкую лиру (находится в обращении с 1 января 2009 года).

Изображение цветка тюльпана три раза повторяется на гурте монеты достоинством в одну турецкую лиру (находится в обращении с 1 января 2009 года).

В узбекской и казахской народной медицине, как утверждают историки тюльпану Грейга тоже нашлось применение. Лепестки использовались при головной боли, плоды — при легочных заболеваниях.

В узбекской и казахской народной медицине, как утверждают историки, тюльпану Грейга тоже нашлось применение. Лепестки использовались при головной боли, плоды — при легочных заболеваниях.

Что касается белых степных грибов, то собирать их можно, но старайтесь не повредить грибницу, а при приготовлении соблюдайте правила предосторожности.