В Туркестане появился проспект имени Назарбаева

Вчера в областном центре состоялась внеочередная XXXIII сессия маслихата Туркестанской области.

На сессии была рассмотрена инициатива Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, озвученная на совместном заседании палат Парламента об увековечивании имени Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, в том числе назвав его именем улицы во всех областных центрах.

На сессии депутаты единогласно проголосовали за переименование Арбата в проспект Нурсултана Назарбаева.

Отметим, что проспект Н.Назарбаева пересекается с проспектами Б.Саттарханова, Тауке хана и улицей Н.Торекулова.

Напомним, в июне 2018 года Лидер Нации Нурсултан Назарбаев подписал Указ переименовать Южно-Казахстанскую область в Туркестанскую область. На сегодняшний день город Туркестан динамично развивается как областной центр.В городе ведутся масштабные строительные работы.