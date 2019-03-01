Сегодня в городе Туркестан прошла выставка мастеров ремесленников «Ұлттық қолөнер – Ұлы мұра».

Участники мероприятия, организованного в рамках программной статьи Главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» и «Семь граней Великой степи» посетили ярмарку мастеров прикладного искусства «Наследие Великой степи».

Главная цель выставки – развитие национальных ремесел, поддержка ремесленников, популяризация их изделий среди населения, выявление молодых и талантливых ремесленников, а также содействие развитию туризма в регионе.

Отметим, что основная часть праздника прошла на площади «Есимхан». Гостям и участникам был представлен видеоролик, характеризующий труд мастеров национального ремесла. В мероприятии приняли участие представители интеллигенции, ветераны, представители СМИ, гости выставки, мастера прикладного искусства из всех районов и городов.

На торжественном мероприятии заместитель акима области Ербол Садыр поздравил общественность с Днем благодарности и открытием выставки мастеров прикладного искусства.

«От всей души поздравляю вас с 1 марта — Днем Благодарности! Празднование первого дня весны сближает нас и укрепляет наше единство. В древние времена город Туркестан был центром предпринимательства и ремесленников. Сегодня, путем проведения этой выставки мы планируем выявить и поддержать лучших мастеров прикладного искусства. Во-вторых, туризм занимает особое место в Туркестанской области. Для развития туризма нам нужно развивать и народные ремёсла, а для этого необходимо создать условия для мастеров, открыть малые предприятия», — сказал Е.Садыр.

Вместе с тем, на выставке состоялось вручение дипломов и подарков лучшим мастерам в области ювелирных изделий, керамики, резьбы по дереву, художественной отделки кожи, вязания, валяльно-войлочных изделий и др. Мероприятие продолжилась праздничной концертной программой.

Пресс-служба акима Туркестанской области