Семья из Шымкента превратила свой дом в туристический объект. Бейсбековы известны в регионе как династия ремесленников.

Они создают картины из различных материалов, пишут портреты, мастерят изделия из кожи, войлока и меха. И всё это делают у себя в доме-галерее, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24. Теперь посмотреть на работы мастеров может любой желающий. В гостиной этого дома обычному телевизору не место. Здесь возвращают из небытия искусство гобелена, а еще рисуют картины, мастерят изделия из кожи. Все работы – дело рук одной творческой семьи Бейсбековых.

У каждого в этой большой семье был свой путь к искусству. Супруги Болатбек и Куляш познакомились в училище, тогда ещё не догадываясь, что общие интересы приведут к созданию семьи. Их дети росли среди красоты, берущей начало в традициях предков. Неудивительно, что они решили продолжить дело. Внуки тоже рисовать начали раньше, чем говорить.

«Семья обычная, как у всех. Но у нас большинство разговоров про творческие идеи. Ведь это наша жизнь», — говорит Куляш Айдарбекова, член Союза художников Казахстана.

«Вместе с домашней работой уделяю 5-6 часов в день. Очень кропотливая работа, требует много времени«, — говорит Мадина Ахметова, невестка.

Сейчас дом Бейсбековых – это туристический объект в Шымкенте. Сюда приезжают со всего мира, чтобы посмотреть, как создается искусство. Здесь же путешественникам рассказывают о традициях и обычаях казахского народа.

«Я приехала в Шымкент и мне сказали, что есть такой замечательный художник. Вся семья у него творческая и есть такая галерея. Несмотря на то, что у меня сейчас самолет, я бегом сюда, чтобы только посмотреть на эту красоту», — говорит Разия Есенбаева, туристка.

Чудо-дом, который больше напоминает музей, семья совершенствует вместе. Молодым художникам разрешают организовывать тут выставки. Глава семьи Болатбек Бейсбеков уверен, что таких объектов по стране должно быть больше, ведь талантливых ремесленников много.

«У нас есть мастера-прикладники, ремесленники. Хорошие есть. Как будто мы в ожидании в окопах лежим, ждём поддержки. А так мы не хуже других. Узбекистан, Кыргызстан могут показать, потому что у них поддержка государственная есть», -говорит Болатбек Бейсбеков, член Союза художников Казахстана.

Мастера из большой творческой семьи научились не только не мешать друг другу, а наоборот – вдохновлять. Вместе ездят на выставки, конференции, а еще преподают. Сколько в семье работ, сегодня уже сложно сосчитать. Всё это – красивая история одной династии.