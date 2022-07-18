В Шымкенте прошел «Мобильный Арбат-2»

Мастерица Шолпан Ибраева удивляет своим умением не только шить и вышивать, но и изготавливать тюбетейки.

25 головных уборов она представила на шымкентской выставке ремесленников. Раньше Шолпан занималась пэчворком — лоскутным шитьём. Полгода назад освоила мастерство изготовления тюбетеек. По словам мастерицы, сейчас у молодежи в тренде носить что-то с элементами казахской национальной одежды.

«Мы рады представлять в родном городе свою продукцию. Тюбетейки пользуются спросом у покупателей, молодежи нравится«, — говорит Шолпан Ибраева, жительница г.Шымкента.

Бауыржан Жетписалиев привез на выставку «Мобильный Арбат-2» женские сумочки из дерева! На них сейчас высокий спрос. Не успел он выставить свою продукцию, как покупатели тут же приобрели несколько изделий.

«Я уже 6 месяцев работаю над созданием сумок, я учился, окончил курсы. Могу сказать, что это эксклюзивная работа, которая не похожа на другие», — говорит Бауыржан Жетписалиев житель г.Шымкента.

Проект «Мобильный Арбат» впервые прошел в Шымкенте в апреле. Это уже вторая выставка ремесленников. Она стартовала на городском Арбате и продолжилась в Ледовом дворце. Все для того, чтобы познакомить горожан с талантливыми и творческими шымкентцами. Гости могли не только любоваться самобытным мастерством, но и приобрести сувенирную продукцию: изделия из войлока, ювелирные украшения с национальным колоритом.

Организаторы создали для шымкентцев место для отдыха и развлечений. Площадка возле Ледового дворца — получила статус второго городского Арбата. Здесь для шымкентцев выступали артисты кукольного театра, были приглашены аниматоры, на сцене выступали артисты, прошли занимательные мастер-классы. Администрация ледового дворца отметила, что сейчас на территории комплекса регулярно проводят различные ярмарки.

«Основная концепция — поддержка ремесленников, мастеров сувенирного, гончарного дела в туристической индустрии, других работников этой сферы. Жители очень хорошо приняли нашу инициативу, им все понравилось, а главное мы достигли своей цели — познакомили жителей с нашими талантливыми мастерами«, — говорит Ерлан Умаров, руководитель центра «Visit Shymkent».

На территории ледового дворцового в зимнее время есть возможность покататься на коньках. А летом посмотреть фильмы под открытым небом. Вечерний кинотеатр будет открыт для всех желающих каждую пятницу. Руководство Ледового дворца планирует организовать еще ряд проектов для гостей и жителей города.

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