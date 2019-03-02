Звуки домбры переносят гостей праздника в бескрайние степи Казахстана.

О доброте и гостеприимстве казахского народа в День благодарности говорят представители ста этносов, проживающих в мире и согласии в Южном Казахстане.

Дадахан Жалелов, житель г.Туркестана: «Мои родители все время рассказывали, что у нас долгое время жили переселенцы кабардино-балкарцы. После оттепели они вернулись на родину, но связь не прерывается, мы продолжаем дружить, созваниваемся. Огромное спасибо казахскому народу, что мы живем в мире».

Туркестан вчера превратился в город дружбы. Каждое изделие на выставке имеет свою тайну. Талантливые дети научились делать украшения из металла, серебра и меди. Фестиваль прикладного искусства, как возрождение культуры и традиций людей, проживающих в Туркестанской области.

Абылайхан Рысбаев, мастер гончарного дела: «Когда Нургиса Тлендиев услышал звуки сыбызги и узнал, что он был сделан из глины древнего Отырара, то он назвал оркестр именем «Отырар».

День благодарности в Туркестане показал единство и сплоченность народа: ближний всегда подставит плечо и протянет руку помощи. Всё как в большой и дружной семье.