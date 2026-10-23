На YouTube можно бесплатно научиться национальным ремёслам

На YouTube опубликовали видеоуроки мастеров-наставников образовательного проекта «Школа национального ремесла». Бесплатно посмотреть занятия и познакомиться с традиционными техниками казахского прикладного искусства могут все желающие.

Проект реализовал Корпоративный фонд «Фонд развития креативных индустрий» при поддержке Министерства культуры и информации Казахстана.

В рамках программы 10 мастеров обучили 208 участников в возрасте от 8 до 20 лет. Обучение проходило по 10 направлениям, среди которых ювелирное искусство, обработка дерева и кожи, валяние войлока, керамика и ковроткачество.

Теперь материалы проекта доступны онлайн. В видеоуроках мастера показывают основные техники работы, делятся профессиональными приёмами и помогают освоить базовые навыки традиционных ремёсел.

Организаторы отмечают, что публикация уроков позволит расширить доступ к обучению и будет способствовать сохранению и популяризации национального культурного наследия.

Видеоуроки доступны на YouTube по ссылке, указанной организаторами.