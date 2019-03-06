Ну вот и дождались: не успели оглянуться, как к нам уже вплотную подступила Весна – пора любви и неги, и прочих романтических чувств. Но есть у нас категория граждан, которым сейчас решительно не до этих пустяков.

К ним относятся, прежде всего, молодые представители мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, пребывающие в добром здравии и стандартной физической форме. Событие, которое способно отодвинуть на задний план все другие чувственные переживания, лежит в сфере патриотизма, святого долга и почетной обязанности перед родным государством. Начался весенний призыв на срочную службу в ряды вооруженных сил Казахстана!

ЕСЛИ РОДИНА ЗОВЕТ

Не знаю, как сейчас, но раньше большинство родителей, особенно мамы, воспринимали призыв сыновей в армию как наказание, заточение и Судный день. Вдобавок ко всему, печатная пресса и телевидение периодически распаляли общество различными армейскими страшилками. Особенно пугали «дедовщиной», повальными инфекциями и психическими расстройствами. Сейчас родители хотя бы пусть утешатся тем, что их сынам придется нести срочную службу не два года, как в былые времена, а всего лишь год. Да и условия содержания начинающих солдат стали гораздо лучше. Есть хорошие новости и для «старичков» призывного возраста от 24 до 27 лет. Они могут законно и легально «откосить» от армии, заплатив в казну более 263 тыс. тенге. Правда, им все-таки придется пройти месячный курс «молодого бойца». Но это не страшно. Возможно, подержать автомат в руках им будет даже занятно. Многим может показаться, что такая сумма «откупа» зверски запредельна. Однако, государству содержание и подготовка одного солдата-срочника обходится в среднем в 800 тысяч тенге. Так что ваша плата за спокойствие и домашний комфорт вполне адекватна.

Стартовым сигналом для всех «телодвижений» по направлению к армейской службе нужно считать получение повестки в военкомат. Причем, она должна быть вручена уполномоченным представителем военного ведомства лично в руки призывнику – под роспись. Получение повестки через третьи лица или почтовый ящик обязательной силы не имеет.

ЛУЧШЕ ОТСЛУЖИТЬ, ЧЕМ ТАК БОЛЕТЬ

Впрочем, есть определенная категория потенциальных солдат, которые по закону могут быть от армии освобождены – или с отсрочкой, или навсегда. На это надо иметь одну из трех веских причин: сложные семейные обстоятельства, «некачественное» состояние здоровья или учебная занятость.

Сначала о семье. Юношу однозначно не «забреют», если он сам уже является отцом одного (или более) ребенка или же воспитывает ребенка в одиночку, без матери. Вы получите отсрочку, если имеете ребенка-инвалида, которому не исполнилось трех лет, а также, если ваша жена находится на 26-й неделе беременности или вот-вот родит. Вы получите временный иммунитет от службы, если обеспечиваете и ухаживаете за близкими родственниками, о которых больше некому позаботиться. Это могут быть мать или отец с инвалидностью 1-2 группы, не находящиеся полностью на государственном попечении; несовершеннолетние или инвалиды брат или сестра, у которых нет родителей. Немощные и недееспособные дедушки и бабушки тоже идут в счет, если других близких, кроме вас, у них нет. Отсрочка по семейным обстоятельствам имеет еще много разных нюансов – готовьтесь к тому, что вам придется добыть и представить множество разных справок. Но, к счастью, с этого года временной период призыва в армию увеличился с трех до четырех месяцев. «Этот весенний призыв будет длиться с 1 марта до конца июня включительно», – сообщил работающий в городском военкомате подполковник Нурлан Ережепов. Так что все успеете в срок.

Теперь о состоянии здоровья. Список недугов, которыми должны страдать призывники, подлежащие отсрочке или полному исключению из военного реестра, настолько велик, что даже страшно становится за комплектацию армейских рядов. Наличие и степень болезни выявляется и устанавливается специальной медицинской комиссией, которую обязан пройти каждый призывник, получивший повестку. Освобождение от службы по здоровью – это обычная и едва ли не единственная лазейка для «уклонистов», ведь пресловутый сколиоз или плохое зрение сейчас почти у каждого второго кандидата в армию.

Итак, перечень хворей состоит из 17 пунктов, и любое из списка – даже врагу не пожелаешь!

1. Тяжелые формы инфекционных болезней: кишечные инфекции, открытый или прогрессирующий туберкулез, бактериальные зоонозы (вроде сибирской язвы или бешенства), ВИЧ-инфекция, СПИД, проказа, врожденный или поздний сифилис.

2. Злокачественные образования и опухоли.

3. Доброкачественные опухоли, которые ограничивают функциональность.

4. Заболевания почек и половых органов.

5. Последствия травм костей и внутренних органов, а также отравления, значительно ограничивающие функциональность.

6. Энурез, заикание, недостаточное физическое развитие.

7. Нарушение обмена веществ и заболевания эндокринной системы: ожирение 1-2 степени, эутериоидный зоб.

8. Заболевания крови.

9. Нарушения психики и нервные расстройства: шизофрения, умственная отсталость, аффективный психоз, невротические нарушения.

10. Сердечно-сосудистая недостаточность, ишемическая болезнь сердца, тяжелая форма вегетососудистой дистонии, артериальная гипертензия.

11. Трудноподдающиеся лечению или неизлечимые болезни кожи.

12. Заболевания позвоночника и их последствия, плоскостопие, значительно или умеренно ограничивающее функциональность.

13. Болезни или повреждения органов дыхания.

14. Заболевания мышц и суставов, сопровождающиеся воспалением или деформацией.

15. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки.

16. Заболевания органов зрения и слуха.

17. Нарушения и болезни центральной нервной системы, в том числе и в результате травм.

И еще. Хотя это никак нельзя назвать болезнью, но существует еще и такая ограничительная норма: в армию сейчас берут юношей не ниже 160 сантиметров «ввысь». Раньше армию устраивал рост и в 155 см.

После прохождения медкомиссии каждый потенциальный боец получит заключение специалиста, на котором будет проставлены буквенные пометки. Вот что они означают:

«А» – добро пожаловать в Армию! «Б» – к службе годен, но, допустим, в десантные войска тебя не возьмут. «В» – ограничение по призыву в мирное время (это касается контрактников или офицеров, которые уже служат). «Г» – не годен, но если подлечишься, то возьмут с удовольствием. «Д» – на срочную службу не пойдешь, но если враг покусится на Казахстан, то призовут обязательно. «НГ» – не годен для срочной службы и в отдельных воинских формированиях, и военные вузы тоже не возьмут. «ИНД» – годность к службе надо определять индивидуально. И, наконец, «Е» – армия без тебя уж точно обойдется.

И, конечно же, вам обязательно дадут отсрочку от службы, если вы где-нибудь и чему-нибудь учитесь – на весь период обучения. Военкомат не будет беспокоить учащихся школ, техникумов, профтехучилищ, не говоря уже о колледжах и вузах. От военной службы, кстати, освобождаются работники сельских учебных и медицинских учреждений, представители духовенства, члены экипажей судов и депутаты всех уровней. Призыву в армию не подлежат и ранее судимые граждане, а также те, над кем пока еще висит «домоклов меч» правосудия.

Ну вот, пожалуй, и все. Остальные ребята, не входящие в «отбракованную» и неприкасаемую категорию, свою армейскую судьбу должны воспринять как должное – безропотно и сознательно. Бегать от армии – дело безнадежное и накладное. Обнаруженный дизертир будет непременно наказан, либо штрафом в 1000 МРП, либо ограничением, и даже лишением свободы. Вам это надо? К тому же, сейчас – имейте это ввиду на будущее – работодатели при приеме на работу отдают явное предпочтение молодым мужчинам, прошедшим армейскую службу. Для них это значит, что будущий «кадр» наверняка хорошо знаком с дисциплиной и субординацией, и уже прошел свою школу взросления и возмужания.

И все же хочется, чтобы нашим парням никогда не пришлось применять свой армейский опыт на практике. Просто всем нам, в мирной жизни, немаловажно сознавать, что кто-то «стоит на страже». Бдит. Вселяет уверенность и, в случае чего, защитит и подставит свое сильное надежное плечо.

Елена Летягина