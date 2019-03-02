Во время масштабной акции медиков Туркестанской области 32 — летняя женщина узнала о долгожданной беременности.

Врачебная акция “День открытых дверей” изменила жизнь 32 — летней жительницы города Ленгер навсегда.

Молодая женщина привела на УЗИ почек свою маму и врачи предложили ей самой тоже пройти обследование. При осмотре доктор объявил ей хорошую новость о беременности. Однако растерянная женщина в слезах выбежала, рассказывают врачи. Как выяснилось, 32 — летняя женщина долгие годы мечтала о материнстве и даже не могла предположить, что уже носит под сердцем малыша. Позже ее близкие вернулись и объяснили странное поведение будущей мамы.

Более ста многодетных женщин маленького городка Ленгер, Толебийского района прошли полный медицинский осмотр в районной поликлинике. Медицинскую и социально-психологическую помощь оказывают опытные гинекологи, психологи, невропатологи, педиатры, хирурги и травматологи-ортопеды. Во всех районных поликлиниках Туркестанской области врачи принимают многодетных матерей без очереди и полностью обеспечивают лекарственными средствами.

В поликлинике города Ленгер за несколько часов оказана медицинская помощь около 100 многодетным матерям. Из них более 10 матерей поставлены в очередь на портал, некоторые направлены на лечение в дневной стационар.

Напомним, что “День открытых дверей” проходят во всех поликлиниках центральных больниц Туркестанской области. Масштабную акцию инициировало Министерство здравоохранения РК, акимат Туркестанской области и руководство управления здравоохранения Туркестанской области. В медучреждениях активно действует системная работа по укреплению здоровья матери и ребенка, повышению доступности медицинских услуг.