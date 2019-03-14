Определены места для установки павильонов KazWay в пунктах обслуживания трассы Шымкент-Туркестан.

Для совершенствования и модернизации придорожного сервиса Туркестанской области руководителем Управления туризма и внешних связей совместно с представителями Министерства промышленности и развития инфраструктуры НК «Казавтожол» определили места для установки павильонов KazWay в пунктах обслуживания трассы Шымкент-Туркестан. Они станут освещенными.

Наряду с этим, представители также ознакомились с услугами действующих пунктов придорожного сервиса. В ходе посещения придорожных служб республиканской трассы было внесено несколько предложений по улучшению и совершенствованию объектов обслуживания.

Были рассмотрены вопросы по повышению качества обслуживания, обеспечения дополнительного питания, проживания, обслуживания автосервиса.