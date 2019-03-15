В выставочном центре «Көрме» сегодня завершила работу профессиональная выставка строительного и энергетического оборудования.

На протяжении трех дней предприниматели могли познакомиться с новинками и передовыми технологиями в сфере строительства и энергоснабжения. 38 компаний из пяти стран представили свою продукцию. Предприятия из соседнего Узбекистана готовы сотрудничать и поставлять свое оборудование в Шымкент и Туркестанскую область.

Александр Ермолаев, представитель предприятия из Узбекистана:» Мы производим оборудование для обработки дерева и мрамора. В Шымкенте и в областном центре Туркестане строительство идет сейчас ударными темпами. Мы поэтому надеемся, что наша продукция заинтересует подрядные организации. Тем более, что мы соседи. Мы приглашаем посетить наше предприятие».

Киргизские бизнесмены продолжат сотрудничество с казахстанскими партнерами. Участие в подобных профессиональных выставках дает возможность предпринимателям наладить новые контакты и обозначить новые рынки сбыта.

Ахмед Билал, представитель производственного предприятия из Киргизии: «Спасибо большое организаторам. Мы получили возможность не только познакомить южан с нашей продукцией, но и сами узнали, какие новинки производят в других странах. Мы вчера были на предприятии «Шымкентмай». Там используют наши котлы. Работники поблагодарили нас за бесперебойную работу оборудования. Сотрудничество между нашими государствами с каждым годом крепнет. Это хороший стимул для успешной работы»

Следующая профессиональная выставка пройдет с 9 по 11 апреля в Актау.

Шынар Оразова