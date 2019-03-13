12 марта на информационных порталах вышла новость с заголовком «Отбывающий срок Бишимбаев не хочет работать в колонии Шымкента» со ссылкой на телеканал «Астана», которая является не достоверной.​

Жена-экс министра прокомментировала ситуацию.

«Сообщаем, что по прибытию 15 февраля 2019 года в учреждение И167/3 г. Шымкент, Бишимбаев К.В. подписал соответствующие документы о том, что готов трудится в данной колонии. Однако, работой учреждение пока не обеспечило.​ В связи с чем просим дать опровержение информации, которая является не достоверной», — говорится в сообщении, присланном женой К. Бишимбаева.

«Бишимбаевым К.В. сегодня направлено заявление в прокуратуру г. Шымкент, ДУИС г. Шымкент, руководству колонии о том, что указанное в вышеназванных изданиях новость не соответствует действительности, с просьбой дать опровержение и принять меры о нераспространении заведомо ложной информации.

Кроме того, Бишимбаев К.В. выполняет бесплатные 2-х часовые работы по благоустройству учреждения каждую неделю, согласно ст. 121 УИК РК.

В характеристике с учреждения ИЧ-167/9, в котором Бишимбаев К.В. отбывал наказание ранее указано, что «…отказа от всех видов работ не было. К труду относится добросовестно….»», — подчеркивает она.