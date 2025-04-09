Адвокат семьи Бишимбаева ответил на заявление Назым Кахарман о том, что семья экс министра нацэкономики полностью отказалась выплачивать алименты его детям.

По словам Ерлана Газымжанова, данная информация не совсем соответствует действительности. Как сообщил адвокат, сам Бишимбаев не уклоняется от исполнения родительских обязательств, однако намерен обратиться в суд с просьбой пересмотра условий алиментного соглашения в связи с утратой источника дохода, что допускается законодательством при серьёзных изменениях финансового положения.

Что касается его родителей, то они на протяжении определённого времени добровольно выплачивали алименты за сына, строго соблюдая размер, установленный соглашением. По словам Газымжанова, Назым Кахарман направили официальное предложение о пересмотре условий алиментного соглашения. Если оно не будет принято, Бишимбаев намерен решать этот спор через суд.

«Назым Кахарман неоднократно допускала в адрес пожилых родителей Куандыка Бишимбаева грубые и оскорбительные выражения, всячески, по мнению родителей, настраивала негативно детей против бабушки с дедушкой.

Родители Куандыка Бишимбаева приняли решение временно изменить размер выплаты денежных средств на содержание детей, не в том размере, которое указано в алиментном соглашении, а которое, по их мнению, является достаточным для обеспечения детей», — сказал адкокат Ерлан Газымжанов.