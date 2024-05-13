Конец эпопеи: Куандыку Бишимбаеву дали 24 года лишения свободы

Этого дня казахстанцы ждали несколько месяцев.

На 15 минут вся страна замерла в ожидании приговора над экс-министром нацэкономики Куандыком Бишимбаевым. Его обвиняли в убийстве и истязании Салтанат Нукеновой. Сегодня судья и коллегия присяжных поставила в громком деле точку. Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы, его признали виновным по обеим статьям.

«Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Бишимбаеву 24 года лишения свободы, признать в действиях Бишимбаева опасный рецидив преступления, отбывание назначить в системе максимальной безопасности», — говорит Айжан Кульбаева, судья.

Смягчающими обстоятельствами при вынесении приговора посчитали наличие у Бишимбаева детей, отягчающими кроме рецидива, состояние алкогольного опьянения. Второму подсудимому Бахытжану Байжанову дали 4 года лишения свободы. После оглашения приговора, Куандык Бишимбаев не проронил ни слова, Байжанов же с решением суда и присяжных не согласился.

«Осужденный Байжанов, у вас имеются вопросы к приговору суда?»

-Да, имеются, да. Честно, за что вот 4 года мне? Вердиктом суда с участием присяжных заседателей с учетом голосования было принято такое решение. Невинного человека осудили», -говорит Бахытжан Байжанов, осужденный.

Брат убитой Салтанат Нукеновой-Айтбек Амангельды высказался после оглашения приговора. По его словам, срок был ожидаемым и они планируют на этом остановиться. По всей видимости апелляции со стороны потерпевшей стороны не будет.

«Через 24 года ему будет уже 68 лет, это практически и есть пожизненное. С учетом того, как содержат заключенных, не факт, что он даже до этого возраста доживет», — говорит Айтбек Амангельды, брат погибшей Салтанат Нукеновой.

При этом адвокаты Куандыка Бишимбаева, напротив, намерены обжаловать приговор. Защита экс-министра национальной экономики считает вердикт необоснованным.

«Я считаю данный приговор незаконным, необоснованным, и мы будем его обжаловать, поскольку рассчитывали на приговор от 8 до 12 лет. Я изначально знала что пожизненного заключения не будет. Это не та категория преступления, по которой дают пожизненное заключение. На этой стадии уже неплохо. Дальше будем обжаловать», — Назкен Кусаинова, адвокат Куандыка Бишимбаева.

Прокурор Айжан Аймаганова также прокомментировала приговор суда. Она заявила, что такое наказание — 24 года лишения свободы, сторона обвинения и просила.

«В принципе, мы сегодня услышали, что суд так же и назначил наказание — по совокупности уголовных правонарушений, путем частичного сложения, уже окончательно 24 года. То есть, так же, как мы и просили – это максимальное наказание по санкции данной статьи. По практике, в последние 5 лет судом с участием присяжных заседателей по категориям данных дел пожизненное наказание не назначалось вообще», — говорит Айжан Аймаганова, прокурор.

По словам прокуроров, Куандык Бишимбаев сможет выйти по УДО через 2/3 срока, в 2040 году, но только с согласия семьи Салтанат.

Напомню, экс-министра нацэкономики осудили за убийство гражданской супруги Салтанат Нукеновой, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны. Дело получило широкий общественный резонанс, процесс впервые был открытым для казахстанцев, его транслировали онлайн.