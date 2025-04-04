Бишимбаев перестал выполнять свои обязательства по алиментам

Бывшая жена экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, Назым Кахарман, заявила, что семья Бишимбаевых полностью прекратила выплату алиментов.

В своем YouTube-блоге она рассказала, что выплаты задерживались, а часть обязательств не выполнялась. По ее словам, при разводе в 2020 году было заключено алиментное соглашение, и Бишимбаев сначала уверял, что возьмет на себя финансовую ответственность. Однако позже ей приходилось напоминать о выплатах через его адвоката, а теперь они и вовсе прекратились.

Кахарман и Бишимбаев прожили в браке 14 лет, у них трое детей. Юристы подчеркивают, что даже в местах лишения свободы родитель обязан платить алименты и Кахарман имеет полное право обратиться в суд.

«В местах лишения свободы если у него есть доход, оттуда будет взыскиваться. Либо, если на воле осталось имущество, депозиты, за счет этого будет взыскиваться. Даже бабушки и дедушки могут привлекаться к обязанности выплачивать алименты, содержать своих внуков несовершеннолетних», — объясняет юрист Сергей Уткин.