Бишимбаев переписывался с «Юлией супер» за минуты до смерти Салтанат

В Астане продолжается судебный процесс над экс-министром национальной экономики Куандыком Бишимбаевым, обвиняемым в убийстве с особой жестокостью своей гражданской жены Салтанат Нукеновой.

Вчера, подсудимый дал суду пароль от своего телефона и участники процесса изучили материалы в галерее Бишимбаева. Изучение сотового телефона экс-министра продолжается и сегодня.

В день трагедии — 9 ноября прошлого года, Бишимбаев переписывался в другими женщинами. В частности, с Гульнарой Насырбековой и абонентом, подписанным как «Юля Супер», спрашивая свободна ли она сегодня.

Во время изучения переписки в мессенджере WhatsApp судья также установила, что в день трагедии Бишимбаев пять раз звонил ясновидящей из Шымкента по имени Гульнара. Кроме того он переписывался с ней, чтобы выяснить, в каком состоянии находится Салтанат Нукенова.

«В 15:01 пишет Бишимбаев: «С ней все ок? Она все спит и спит». Отвечает Гульнар в 15:48: «Все окей. Спать будет до утра». В 19:09 пишет Гульнар: «Работаю». Бишимбаев пишет в 19:09: «Наберу?» В 19:09 Гульнар отвечает: «Окей». Потом в 19:24 он пишет: «Есі сау ма?» (В себе ли она? – перевод с казахского). Она пишет: «Сау» (В себе)»,- озвучила переписку судья Айжан Кульбаева.

Переписку с ясновидищей Куандык Бишимбаев пытался объяснить суду. Однако, Фемида заявила, что не понимает логику его действий.

Куандык Бишимбаев, подсудимый, экс-министр национальной экономики РК:

«Я звонил, пульс не нашел, хотел узнать что происходит. Она то не брала, потом взяла, сказала вызывать скорую. Я говорил ей: «Вы же говорите, что она должна проснуться вечером, я пульс не могу найти. Пока Байжанов шел, я звонил, пытался понять. Байжанов пришел щюпал пульс, в это время я разговаривал еще с ней».

Ясновидящую, с которой переписывался Бишимбаев будут допрашивать в суде. Об этом ходатайствовала прокурор Айжан Аймаганова. Вместе с тем, в качестве свидетеля в суде сегодня выступила одна из собеседниц подсудимого — Гульнара Насырбекова. По ее словам, с Бишимбаевым они встретились по его инициативе в ресторане БАУ, где произошла трагедия. Со слов Гульнары, они обсуждали турнир по гольфу и говорили о детях. Бишимбаев отметил одну из дочерей Насырбековой и предложил девушке рекламное сотрудничество. Встреча с экс-министром длилась около 1,5 часов, ресторан в это время был закрыт.

Гульнара Насырбекова, свидетель:

«-А в какую ВИП-кабинку вы заходили?

-Я не знаю, когда заходишь прямо и направо.

-Вы употребляли алкоголь?

-Он принес шампанское, я выпила. Потом попросила воду. Он мне как человек не интересен».

К слову, вместе с Куандыком Бишимбаевым на скамье подсудимых директор гастроцентра, где 9 ноября прошлого года произошла трагедия. Бахытжану Байжанову вменяют укрывательство и недонесение о преступлении. Суд идёт с участием присяжных заседателей больше месяца.