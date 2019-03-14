Жители аула Узын-Арык Толебийского района просят власти решить вопрос с питьевой водой

Жители села Узын Арык Толебийского района просят местные власти решить проблему с подачей питьевой воды. В селе трубопровод провели, но подают воду с перебоями. Жители большого аула физически не успевают набрать воду.

Им приходится брать ее из родников, колодцев и рек, которые протекают вблизи аула.

Сельчане негодуют, мол, проблема с питьевой водой здесь не решается. Более 200 семей берут воду из родников и колодцев. Когда большой аул станет благоустроенным — большой вопрос.

«Недавно похоронили мать. На похороны воду носили из родников. Благодаря сплоченности сельчан, мы набрали посуду, чтоб не бегать за водой. Но когда решится эта проблема, не ясно», — жалуется местный житель Жанмурат Аштаев.

Жители верхней части аула берут воду из колодца, а в нижней части села установили водопровод, но воду там подают с перебоями. Сельчане просят местные власти уладить вопрос с подачей воды в их аул.

Как оказалось, местные власти в курсе проблемы, планировалось воду брать из источника, но после исследования специалисты вынесли решение, воды в роднике не хватит, чтоб обеспечить аульчан. После чего проект свернули, а теперь планируется начать новое исследование.

«Мы не сидим на месте. Специалисты проведут надлежащие работы. Далее уже в 2020 году, планируем выделить средства и обеспечить водой весь аул», — пояснил Нурлан Оспанов, представитель ЖКХ Толебийского района.

Хотя есть в ауле еще один источник живительной влаги, именно из него планируют добывать воду для аула. Глубина источника составит 100 метров, но какая будет от этого польза — жителям пока неизвестно. Ждать они устали, уверяют, что уже не верят обещаниям местных властей.