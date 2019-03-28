Толебийский район расположен в предгорной зоне. В этом крае возможны сели, подтопления и сход снежных лавин.

Поэтому ЧСники все 12 месяцев находятся в состоянии полной боевой готовности. Особенно весной местная власть совместно со специалистами проводят плановые мероприятия. Сегодня практические тренировки прошли в Первомайском сельском округе. По сценарию здесь произошло землетрясение.

Услышав звуки сирены и оповещение о землетрясении, личный состав эвакуационного пункта, расположенного в средней школе Первомаевки, действует незамедлительно.

Работники медицинского пункта оказывают первую медицинскую и психологическую помощь. Условно повредившему ногу сельчанину накладывают шину. В эвакуационном пункте есть и отделение материи и ребенка. Здесь по сценарию учений собирают детей, потерявших своих родителей во время землетрясения.

Шолпанай Халмурзаева жительница Первомайского сельского округа Толебийского района:»Я как услышала звук сирены, оповещение, то сразу же выключила дома электро- и газовые приборы, взяла документы и направилась в школу, где расположен эвакуационный пункт. Здесь мне помогли найти детей. Грамотные действия, без паники, помогут нам выжить. И мы понимаем, что мы должны довериться работникам эвакуационного пункта».

Первомайский сельский округ является аграрным краем. По распоряжению акима Толебийского района во время ЧС специальная группа будет вести учет и поголовья скота.

Главная задача учений — разместить людей после землетрясения в безопасное место. За действиями 13 групп наблюдают представители Толебийского районного акимата и спасатели.

Ерикхан Салыбеков, начальник группы учета и регистрации: «У меня в группе учета и регистрации 7 человек. Спасибо им за слаженную и четкую работу. Из-за того, что действия были грамотными не было паники среди населения. Мы с задачей справились».

Бакыткали Есиркепов, начальник отдела по ЧС Толебийского района: «Согласно постановления акима Толебийского района в сельском округе Первомайский прошли практические тренировки. С задачей эвакуационный пункт расположенный в школе справился. В ходе мероприятия жители узнали как надо действовать при ЧС. Такие учения пройдут во всех сельских округах Толебийского района».

Очередная тактическая тренировка пройдет в апреле в Зертаском сельском округе. Там будут отрабатывать действия спасателей во время таяния снега в горах. В это время реки наполняются талой водой. Бурные потоки порой выходят из берегов, смывая всё на своем пути.

Шынар Оразова