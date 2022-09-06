Поездка в Нур-Султан: 5 идей нескучного отдыха

Развитие города идет высокими темпами, а жизнь здесь бурлит днем и ночью. Поэтому развлечения в Астане , которая недавно получила новое имя — Нур-Султан, найдутся на любой вкус и бюджет.

Прогулки по мосту

Любителям пеших прогулок можно порекомендовать для этого Водно-зеленый бульвар. На трехуровневом пешеходном мосту достаточно простора и интересных мест. На втором уровне расположены магазины и выставочные залы, а на третьем — красивые скульптуры и фонтаны.

Дань традициям — восточный базар

Гуляя по центру города, стоит заглянуть на восточный базар. Здесь продают национальные костюмы, изделия народных мастеров, традиционные блюда казахской кухни и сладости.

Чудеса наземного и подводного мира в одном здании

В развлекательном центре Ailand (до 2007 года «Думан») можно провести целый день. Его главная достопримечательность — Океанариум. В нем живут 2 тысячи морских обитателей. Увидеть морские глубины без погружения с помощью специального оборудования можно в туннеле, который проложен на дне крупнейшего аквариума. Также уникальность этого музея подводного мира заключается в том, что от него до ближайшего моря больше 3 тыс. км.

Помимо Океанариума в комплексе собраны уменьшенные макеты известных исторических памятников, работает киноаттракцион в формате 5D.

Цирковые представления в «летающей тарелке»

Столичный цирк появился в Астане относительно недавно и сразу стал одной из архитектурных достопримечательностей города. Здание построено в форме космического корабля инопланетян и как будто «зависло» на низкой высоте среди многоэтажек. Внутри расположена арена стандартного диаметра 13 метров, которую отлично видно с любого из 2 тысяч мест для зрителей, а также из VIP-ложи. Помимо интересных представлений здесь можно увидеть экзотических животных, которых содержат в зоопарке при цирке.

Тропический пляж под гигантским шатром

Еще одна архитектурная диковинка Нур-Султана — ТРЦ «Хан Шатыр». Это инновационное здание напоминает гигантский, но невесомый шатер. Купол сделали энергосберегающим, поэтому внутри комфортно в любое время года.

В здании расположены многочисленные магазины, аттракционы, рестораны, кинотеатр, SPA-салон. Но больше всего посетителей привлекает искусственный пляж с белоснежным песком, волновыми бассейнами и температурными условиями тропиков. Не выезжая за пределы Казахстана, можно побывать на Мальдивских островах! Найти другие развлечения в Астане (Нур-Султане) можно на сайте Тикетон.