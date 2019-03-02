Более тысячи многодетным матерям и детям Жетысайского района оказана медицинская помощь в рамках акции «Анаға тағзым».

В целях поддержки многодетных матерей “Анаға тағзым” в нескольких сельских поликлиниках Жетысайской центральной районной больницы прошел День открытых дверей. В Жетысайской городской поликлинике и сельских поликлиниках Мырзашокы и Жылысу прошли масштабные мероприятия, где более тысячи населения прошли медосмотр и получили медицинскую помощь. Многодетные матери и их дети прошли различные виды медицинских осмотров, лабораторный анализ и ультразвуковое обследование.

Для жителей отдаленного села Мырзашокы установлен передвижной медицинский комплекс. А для тех, кто не может самостоятельно передвигаться, руководством больницы был организован спецавтотранспорт.

В ходе мероприятия состоялся прием медицинских работников: детских невропатологов, хирургов, кардиологов, акушеров-гинекологов, врачей общей практики и детских врачей, психологов и социальных работников. Сотрудники ФЗОЖ раздали информационно-познавательные листовки для всех обратившихся мам, провели разъяснительную работу о важности здоровья матери и ребенка, в том числе о необходимости своевременного получения специальных прививок, а также о мерах профилактики гриппа, кори и обязательного социального страхования и развития.

Среди многодетных матерей около 60 владельцев “Алтын алқа”, “Күміс алқа” прошли медосмотр. В результате медицинского обследования выявлено 162 больных различной степени тяжести из трех поликлиник. Все они получают соответствующее лечение и взяты под наблюдение врача. Также всем многодетным матерям, прибывшим на обследование, были вручены подарки, детям были розданы игрушки. В свою очередь частники мероприятия выражали огромную благодарность медикам.

В ходе мероприятия и. о. главного врача Жетысайской районной больницы Нуржамал Шулгауова лично встречала многодетных матерей, прибывшими на обследование в врачебную амбулаторию. Также знакомила их с новыми инициативами по улучшению здоровья населения и отвечала на интересующие вопросы жителей.