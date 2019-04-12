12 миллиардов тенге запросили на проведение досрочных выборов президента. Об этом рассказал вице-министр финансов ерик Шолпанкулов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«На выборы сегодня ЦИК внес ходатайство о выделении 12 миллиардов тенге. Идет оценка расчетов, проверка обоснованности. По итогам мы сообщим. Возможно, уменьшится. Но это все (после того), как подтвердят цифры», — сообщил Шолпанкулов в кулуарах заседания Сената.

По его словам, 70 процентов из запрашиваемой суммы пойдет на зарплаты привлеченных лиц, которые будут работать в избирательных округах. «Если все расчеты предоставлены, мы готовы в течение двух дней провести анализ и дать заключение.

В прошлом году мы закладывали 8,8 миллиарда тенге на 2020 год. Но произошел рост, из-за того что минимальная зарплата увеличена», — пояснил вице-министр. Ранее сообщалось, что на каждого кандидата в президенты выделят около 7,5 миллиона тенге из республиканского бюджета.

Внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 9 июня 2019 года.