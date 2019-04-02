2 апреля — Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, который был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН.

С каждым годом растет число детей с аутизмом или, как правильно говорить, c расстройством аутистического спектра. Если в 2017 году в Казахстане на учете находилось 1005 детей, то спустя год их число достигло 1314 детей.

В 2015 году в Алматы и Астане были открыты многофункциональные центры помощи детям с аутизмом, в которых дети и их родители получают многофункциональную помощь профессиональных специалистов. Реабилитационный курс каждого ребенка рассчитан на 5,5 месяцев.