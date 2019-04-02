2 апреля — Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, который был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН.
С каждым годом растет число детей с аутизмом или, как правильно говорить, c расстройством аутистического спектра. Если в 2017 году в Казахстане на учете находилось 1005 детей, то спустя год их число достигло 1314 детей.
В 2015 году в Алматы и Астане были открыты многофункциональные центры помощи детям с аутизмом, в которых дети и их родители получают многофункциональную помощь профессиональных специалистов. Реабилитационный курс каждого ребенка рассчитан на 5,5 месяцев.
30 января этого года приказом Министра здравоохранения РК была утверждена Дорожная карта по совершенствованию оказания медицинской помощи детям с аутизмом в Республике Казахстан на 2019-2020 годы.