В Казахстане все больше родителей подают в суды иски на своих детей, требуя с них денег на свое содержание.

Признаться, эта новость меня удивила. Ну, не типично это для нас. Хотя, чего уж там, единичные случаи все же встречаются.

По данным телеканала Almaty.tv, с начала года суды приняли решение примерно по 300 таким случаям, обязав детей взять родителей на содержание. Еще около 800 материалов находятся на рассмотрении (в репортаже присутствуют комментарии представителя Министерства юстиции Казахстана и частных судебных исполнителей, но конкретный источник приведенных цифр не указан).

Вам интересно узнать, кто они, эти люди, подающие иски на своих родных детей? Это большей частью состарившиеся папы и мамы, которые прежде всего сами не заработали себе приличной пенсии. И у них элементарно не хватает средств на жизнь – еду, медикаменты, оплату жилья, как правило съемного, коммуналки.

Но не все так просто и для них. Обратившись в суд, они еще должны будут доказать свою финансовую несостоятельность. А если у них к тому же проблемы со здоровьем, то им надо будет к исковому заявлению приложить справку из медучреждения о потере трудоспособности.

… Однажды к нам в редакцию пришел пожилой интеллигентный мужчина Аскар-агай, он настоятельно просил через СМИ приструнить его нерадивого зятя. Оказалось, бывший муж дочери годами не дает денег на содержание своих детей – внуков Аскар-агая. Экс-зять «забил» на своих «бывших», он уже устроил свою личную жизнь, обзавелся токалкой, новой семьей. Помню, как я посоветовала мужчине вычеркнуть из жизни своей семьи этого господина. Почему? Да потому что, добившись от него каких-то даже минимальных алиментов, можно в будущем только усложнить жизнь своих внуков: через пару десятков лет этот нехороший человек может заставить своих детей по суду оплачивать его существование. «Я же тебя растил-одевал!» – скажет он своим подросшим детям. Такие люди – мелкие душой, как правило, не забывают своей «щедрости». Да, поднимать детей не просто, иногда – по-настоящему тяжело, зато ты не будешь унижаться перед ничтожеством и ничем не будешь ему обязан. В таких случаях надо особенно помнить о своем достоинстве, чести подрастающих детей.

Вам к сведению, в Кодексе РК О браке (супружестве) и семье Республики Казахстан есть статья 145 «Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей». Согласно пункту 5 этой статьи «Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, если судом будет установлено, что родители ранее уклонялись от выполнения обязанностей родителей в отношении этих детей.

Дети освобождаются от уплаты алиментов родителям, лишенным родительских прав».

Есть такой совет – «Не зарекайся!» И все же я мысленно попробовала «примерить» на себя такую жизненную ситуацию. Смогла бы ли я в гипотетическом будущем потребовать через суд с дочери деньги на свое содержание? Подумала и заявляю: стопроцентно – никогда! Я не захочу позорить родного ребенка. Лучше молча податься в дом престарелых.

… Работал на фосфорном заводе печник Яша. Были у него жена и сын. Была у него и мама, которая периодически приезжала к ним из другого города в гости. В день, когда женился Яшин сын, его мама смилостивилась и он перестал выплачивать ей… алименты, 25 рублей ежемесячно. Вот такая своенравная была женщина – ей просто до глубины души не нравилась та, на ком женился ее единственный сыночек.

… Проектная ТОО-шка. Беседуют две чертежницы. В разговоре выясняется, что одна раньше работала на фабрике «Восход». «А ты Иру такую-то знала? Она была профессиональной швеей, супер-специалист», – спросила одна у другой. «Которую? Ту, что матери алименты платила?! А, эту я знаю». Вот это да! Выходит, о человеке, пусть и умелом, только такая память и осталась… А та Ира за мамой своей до последнего дня заботливо ухаживала, а когда пришел скорбный час, то и похоронила ее. Почему мама подала на нее на алименты, она так и не поняла, но простила ее.

Алименты с детей… Нет, как ни посмотреть на это, все-таки дикость. Здесь, на юге, наши не то что родители, но и большинство дедушек-бабушек готовы сами отдать последнее своим домочадцам, переслать сэкономленные деньги родственникам, помочь с кредитами детям, с оплатой учебы – внукам.

Новость о том, что все-таки в Казахстане растет число судебных исков родителей на детей может обрадовать только алиментщиков. Наверное, их где-то в глубине души греет мысль о том, что когда-то они вернут выплачиваемые ими алименты. Они воспринимают эти выплаты на детей, как «инвестиции» в свою старость. И пускай они сегодня всеми правдами и неправдами указывают для алиментов минимальный размер своего заработка. Ничего, думают они, все равно «отобьем». Этим господам на заметку. В отличие от детских алиментов, размеры выплат на содержание родителей установлены в МРП, то есть – с ограничением «аппетита».

Упаси нас Всевышний от подобной участи…

Фарида Шарафутдинова