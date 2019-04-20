В Туркестанской области прошел республиканский семинар по проблемам сельского хозяйства.

На нем обсуждали вопросы обеспечения населения продовольствием и применения новых технологий в сельском хозяйстве. В семинаре принял участие аким области У. Шукеев, представители Минсельхоза, АО «Аграрная кредитная корпорация», «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», «КазАгроФинанс», работники аграрного сектора Жамбыльской, Кызылординской областей, товаропроизводители, работники банков второго уровня, ученые-аграрии, госслужащие.

Спикеры говорили о важности развития аграрного сектора, применении передовых технологий в сельском хозяйстве, вопросах занятости в этой сфере, способах повышения урожайности сельхозкультур.

Участники встречи обменялись опытом по развитию крестьянских хозяйств и расширению производств.

Умирзак Шукеев подчеркнул необходимость проведения научно-исследовательских работ в аграрном секторе и применения международных стандартов для его развития.

«На сегодняшний день имеется 480 проектов по трудоустройству населения Туркестана, – констатировал он. – Их реализация направлена на обеспечение жителей продовольствием. Мы должны создать новое сельское хозяйство, применяя новые технологии. Изменятся требования к товаропроизводителям. Нужно расширять объемы экспорта сельхозпродукции».

В рамках встречи состоялось подписание меморандума по взаимовыгодному сотрудничеству в сфере применения передовых технологий и реализации имеющихся планов.

Семинар продолжился в сельском округе Шага города Кентау, такой же семинар ожидает и жителей Сайрамского района.