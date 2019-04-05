Габидулла Абдрахимов теперь тоже в социальных сетях. Глава третьего мегаполиса уже опубликовал четыре поста на своей странице.

В первом посту Абдрахимов выложил свое фото, но без подписи. Спустя несколько дней, аким Шымкента выложил картинку на которой изображены муха и пчела, а сопровождается она притчей о том, кто и как представляет разные ситуации.

В третьем посте аким Шымкента выложил фото вместе с Касым-Жомартом Токаевым. Уже пошли комментарии под постами Абдрахимова, подписчики его приветствуют в сети.



Подписан Габидулла Абдрахимов на Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, на своих заместителей и аккаунт Instagram акимата города. Всего аким подписан на восемь аккаунтов.

Страница Габидуллы Абдрахимова была несколько дней закрыта. Сегодня глава открыл доступ к просмотру своих постов.

На данный момент количество подписанных аккаунтов на страницу акима с каждой минутой растет. За 10 минут после открытия аккаунта количество подписчиков выросло с трехсот до двух тысяч.

В пресс-службе акимата информацию подтвердили. Аккаунт Габидуллы Абдрахимова является подлинным. Ссылка на аккаунт здесь