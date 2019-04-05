Центральный районный суд города Челябинска вынес приговор двум активисткам запрещенной на Южном Урале псевдорелигиозной организации «Орда», которые довели последовательницу из Челябинска до сумасшествия, передает tobolinfo.kz.

На скамье подсудимых оказались организатор деятельности псевдорелигиозной ячейки в Челябинске Айсулу Дуанбаева и ее напарница Светлана Платонова. Согласно материалам дела, они открыли в столице Южного Урала два офиса – в центре города и в районе АМЗ – и стали созывать в свою организацию людей, обещая им настоящие чудеса.

Кто хотел улучшить семейную жизнь – пожалуйста, построить карьеру – без проблем, излечиться от тяжелой болезни – в два счета. На крючок активисток секты, как ни странно попали десятки челябинцев. Их даже не смутило то, что у «волшебниц» нет ни медицинского, ни психологического, никакого другого образования.

Тем не менее, адепты при работе с людьми использовали методы нейролингвистического программирования и зомбирования людей. Они проводили обряды «камчевания», плетью больно хлестали по спинам, рукам, ногам страждущих, «входили в контакт» с духами святых и, пользуясь их поддержкой, «исцеляли» больных. Еще возили последователей в казахстанский город Туркестан, где на святых могилах совершали многочасовые ритуалы поклонения. Естественно, все это делалось за счет денег последователей.

Одной из них стала 42-летняя жительница Челябинска, которая обратилась к Айсулу Дуанбаевой помочь решить житейские проблемы. Осмотрев женщину, активистки секты тут же нашли в ней букет заболеваний, и стали проводить с ней платные «сеансы очищения».

В ход пошли все та же камча и душераздирающие «мантры». Подобная практика не исцелила женщину, а наоборот, привела ее к тяжелому психологическому расстройству – она стала слышать голоса, появилась мания преследования.

Впоследствии результаты экспертизы показали, что женщине причинен тяжкий вред здоровью. За ее же собственные деньги – челябинка за «сеансы очищения» отдала активисткам секты более ста тысяч рублей.

Родственники пострадавшей обратились в правоохранительные органы. Айсулу Дуанбаева и ее напарница Светлана Платонова были арестованы. Сотрудники УФСБ региона нашли в их квартирах экстремистскую литературу.

В отношении них правоохранители возбудили уголовное дело по факту создания религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, а также по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Суд признал женщин виновными и назначил им наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы. Но поскольку сектантки находились на период следствия в изоляторе с 2017 года, то были освобождены прямо в зале суда – под подписку о невыезде.

Отметим, что псведорелигиозная организация «Орда» запрещена судом в Челябинской области в 2014 году. Течение пришло на Южный Урал из Казахстана.

Оно берет за основу исламские учения, перемешивая их с шаманством. Послушникам организации нельзя обращаться в больницы и принимать лекарства.

Эксперты признали, что деятельность течения наносит непоправимый вред как психическому здоровью последователей, так и их физическому состоянию.