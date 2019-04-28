В Туркестане прошел пресс-тур с участием министра культуры и спорта РК Арыстанбека Мухамедиулы.

Министр ознакомил представителей СМИ с археологическими раскопками на городище Культобе,а также местом, где отлили Тайказан в поселке Карнак и средневековым городище Сауран.

Арыстанбек Мухамедиулы отметил особый статус исторического памятника, ставшего источником древнего города Ясы и современного города Туркестан:

— Мы все знаем, что на Туркестанской Земле есть мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави, Рабия Султан Бегим, другие замечательные исторические места. Этот город, прежде всего, известен под названием Ясы,где родился Ходжа Ахмеда Ясави, достиг культа XI века. В дальнейшем процветающий период XV-XVI веков период Казахского ханства. У мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави есть ставка Абулмамбета хана.

Он еще не полностью изучен. Кроме того, здесь захоронены останки нескольких ханов. Это свидетельствует о том, что Туркестанская земля была не только духовным центром, но и центром Казахского ханства. Туркестан — это место, где нашли покой многие казахские ханы, бии, батыры. Мы с гордостью говорим, что успехи, достигнутые в других государствах, у нас в то время широко использовались. В Туркестанском крае обнаружены места, где обжигали кирпичи и плавили железо.

Как известно, глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев в статье «Семь граней Великой степи» говорил, что это наша Великая степь, которая начала переработать железо. Благодаря археологическим раскопкам нашли много интересных вещей.

Культобе имеет большое значение для истории. Городище Культобе было уникальным центром вдоль Великого Шелкового пути. Конечно, перед этим уже 4-5 лет археологические работы шли медленно.

А в этом году мы активизируем раскопки, решив, что город Туркестан станет не только областным центром, но и общим городом всего тюркского мира. В Культобе, занимающем 27 гектаров земли еще сколько секретов не раскрыто. Город был очень высоким по архитектуре. Наша цель широко показать это в течение года», — сказал министр.

В настоящее время в городище Культобе на археологических раскопках, проводимых Казахским научно-исследовательским институтом культуры Министерства культуры и спорта РК, работают 15 научных сотрудников, 40 лаборантов. За это время были проведены работы на 950 квадратных метров, определены места домостроения эпохи казахского и Кокандского ханства, каменные столбы для опорки домов, тандырные печи, коридоры, дверные проемы.

«Культобе всегда обладал особым духовным статусом, а во все времена был административно-экономическим центром. Это первый век до нашей эры, период Тюргешского каганата, период существования Ходжа Ахмеда Ясави и годы Казахского ханства. В настоящее время мы ведем работу по открытию археологического парка-музея под открытым небом, который в полной мере отражает всю историю на одном памятнике.

На самом деле уникальность городища заключается в его многовековой истории, которая каждый день способствует новым открытиям. Если начало года связано с открытием сооружений ХІХ века, характерных для периода Кокандского ханства, то в первые месяцы весны находилось большое количество экспонатов ранних периодов. Только в текущем месяце были обнаружены монеты эпохи Тюргешского каганата и дирхем ІХ века», — сказал министр.

Стоит отметить, что Министерством культуры и спорта проводится работа по сохранению памятников культурного наследия ЮНЕСКО. В этой связи создается международная экспертная группа и рабочая группа, которая работает в тесном сотрудничестве, разрабатывается генеральный план по развитию города Туркестан с учетом всех требований ЮНЕСКО.

На сегодняшний день эксперты проанализировали историческую истину фотограмметрии, исторической границы и границы буферной зоны. Изучено состояние границ памятника, проведено обследование восстановленной крепостной стены и выработаны рекомендации по влиянию реставрационных работ на визуальный прием мавзолея. Отчет по оценке воздействия на памятник культурного наследия будет рассмотрен на 43-й сессии заседания комитета по всемирному наследию с 30 июня по 10 июля 2019 года в Баку.

Реконструкция исторических объектов городища Культобе предусмотрена на 2019-2021 годы. Планируется, что археологический парк-музей под открытым небом будет функционировать как экспозиционный и археологический объект.