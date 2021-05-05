В 2021 году ТОО «Казахский научно-исследовательский институт культуры» приступило к полевым работам в рамках проекта «Реставрация исторических объектов городища Культобе», реализуемого при финансовой поддержке ERG.

Все в этом мире связано: пространство и время причудливо пересекаются, оставляя отпечатки своих невидимых пальцев друг на друге. То, что кажется нам незыблемым, рушится, а мелочи остаются в вечности. Так и с нашей южноказахстанской землей,

с нашими людьми.

Великие государства и правители уснули вечным сном, и как напоминание – лишь руины и насыпи курганов, разграбленных черными копателями разных времен, которые уже тоже позабыты. А земля, по которой они когда-то ходили, теперь принадлежит нам. Но это – пока. Пока паромщик на Стиксе не возьмет с нас последнюю плату. И прах наш останется ждать кого-то из совсем другой эпохи, кто потревожит наши кости и обветшалые, полуразрушенные дома. И тогда этот кто-то подумает и скажет, как я сейчас: «Все в этом мире связано». И мы действительно будем связаны. Общей историей и традициями, передадим все, что сможем, потомкам, как для нас это сделали древние народы, жившие тут задолго до рождения гениев, государств и многих технологий.

И сейчас ТОО «Казахский научно-исследовательский институт культуры» завершает раскопки на городище Культобе, что в Туркестане.

Культурный холм

Городище Культобе находится на территории знаменитого на весь мир мавзолея Ходжи Ахмета Яссави. Когда я слышу слово «Культобе», для меня, как для носителя русского языка, это звучит как «что-то культурное». Ну понятно: «тобе» – это холм. И в моем сознании Культобе значит «культурный холм». «Ничего себе, – думаю я. – А ведь круто!» Ну вообще, правда ведь – город огромного культурного наследия тюрков, наш Туркестан. Но мои фантазии – это, конечно, интересно, но неправильно с точки зрения лингвистики. И хорошо, что я поддерживаю связь со своей школьной учительницей казахского языка Айной Аблаевной Сарымсаковой. Ведь она мне объяснила, что на самом деле первая часть слова переводится как «пепел», то есть это холм, который появился из пепла или проще – «холм пепла». У филологов, впрочем, есть еще одна версия перевода топонима: «Кюль-тобе» – «святой холм». И, что интересно, все три значения (включая и мое фантазийное) подходят этому древнейшему культурному, религиозному и торговому центру Великого Шелкового пути.

Волшебный Восток

Думаю, в детстве у многих уроки истории Казахстана вызывали некоторое уныние. Спустя годы, я поняла причину этого: слишком много названий и имен, которые тяжело запоминаются, и даны они в научной форме, а не как захватывающий рассказ. Но ведь история наша, она красивая, древняя, она поинтереснее любого фильма будет!

Каждый раз, посещая Туркестан, я прикасаюсь к многовековому величию с трепетом, как будто сама Вечность позволила мне взглянуть на нее. И в голове рисуются сцены из прошлого: вот мастер изготовил керамическую плитку, которая должна стать украшением мавзолея мусульманского святого. С какими чувствами этот мастер делал свою работу? Ведь это такая ответственность перед Всевышним, людьми, перед самим собой! И вот я, человек из XXI века, прикасаюсь к этой керамике, ощущаю кончиками пальцев то, что когда-то впервые ощутил древний, безымянный для нас мастер.

Будто бы он спустя много веков после своей смерти позволил мне (и каждому из нас) прикоснуться к частичке своей души…

А Культобе – городище, которое существовало на протяжении четырех знаменательных для Средней Азии эпох. И каждая эпоха, как тот древний мастер из Туркестана, передала в наши руки святыни, которые мы обязаны познавать и беречь, которыми мы должны гордиться, о которых должны говорить себе, детям, а они – своим детям. Чтобы не утратить нашей южноказахстанской идентичности, нашей изюминки, особенности, способности жить вопреки войнам, эпидемиям, невероятной сверхспособности часто вызывать снисходительное отношение к нам жителей других регионов страны, но при этом – и уважение. Ведь мы поэтому все с такой гордостью говорим: «Я – с юга». Это звучит как: «Мне все нипочем».

Кангюйский период

Кангюйский период представлен на городище целым комплексом археологических объектов. Это цитадель, крепостная стена и крестообразный храм. Что интересно, датируются все эти находки I-V вв. Представляете, 2000 лет назад тут, в храме, жрец приносил жертвы, а сегодня мы можем фотографировать все эти места на «айфон» последней модели. А не будь тогда этого жреца, кто знает, были бы «айфоны»?!

Вообще, памятники кангюйского периода встречаются не только на территории Южного Казахстана. Есть они и за пределами нашей страны. Однако Культобе-Ясы (а именно так называется цитадель), ее крепостная стена и храм – это самый древний архитектурно-фортификационный памятник Казахстана, который известен науке на сегодняшний день. Исследования археологов помогают нам понять и представить, как и чем жили люди в то давнее время. И до сих пор ясно далеко не все.

Напомню, что Кангюй – это название древнего государства в Центральной Азии. И в течение 200-300 лет оно было по мощи вторым в регионе после юэчжей (иранский народ). Кстати, население Кангюя тоже было, вероятнее всего, иранским. Вот так у нас издревле и стали смешиваться культуры и народы.

Раннесредневековый период

На Культобе обнаружены руины построек раннего средневековья, которые являлись хозяйственно-ремесленными зданиями, жилыми помещениями и одно массивное сооружение с планировкой, близкой к сакральным постройкам доисламского периода. Все это наши предки сооружали в VII-IX вв.

Помимо этого, там есть и другие постройки. Одна из находок является поистине уникальной. Кстати, слово «уникальный» в отношении находок на Культобе – это вообще часто встречающееся слово. Так вот, эта уникальная находка – древняя гончарная двухъярусная печь. Может быть, для нас это звучит немножко уныло, но вы только подумайте: из таких вот деталей ученые сложили облик ранне-средневекового поселения, и именно в этот период закладываются все предпосылки для дальнейшего развития города как духовного, культового и политико-административного центра.

Средневековый период

Эта эпоха в жизни Культобе связана с самым известным и, может быть, самым важным, что мы знаем о Туркестане, – с именем великого Ходжи Ахмета Яссави.

В то время, а было это в X-XII вв., на этой территории правили караханиды. А Караханидское государство – это уже государство исламское. И именно тогда Культобе стал культурным, религиозным и экономическим центром. Называлось городище тогда Ясы, и до сих пор не утихают в ученых кругах споры о том, был Ясы пригородом древнего Шавгара или его городом-спутником.

Специалисты считают, что в эпоху средневековья на холме Культобе располагалась цитадель города Ясы. Главной постройкой цитадели был замок, фасады которого были украшены терракотовыми плитами со сквозным изображением равностороннего креста. На городище Культобе обнаружен ряд строительных конструкций, относящихся к этому периоду. Важнейшими среди них представляются остатки двадцати помещений различного назначения, четыре из которых – алтарные, предназначенные для религиозных ритуалов, а также фрагменты крепостной стены.

Обнаружена была и уникальная керамическая мастерская с шестью печами, и алтари в жилых помещениях. Культобинские артефакты, относящиеся к средневековой эпохе, представлены различными керамическими изделиями – домашней утварью и облицовочными плитами. Особый интерес представляют декоративные терракотовые плиты с фасада замка.

Ну и, конечно же, как я уже говорила, особую популярность город приобрел благодаря скромному суфийскому проповеднику Ходже Ахмету Яссави. И по сей день Туркестан, а точнее – мавзолей, во всем тюркском мире почитают как святыню.

Период Казахского ханства

И вот мы подобрались уже к более близкой к нам по времени эпохе. В воображении сразу же всплывают картинки из фильмов, где на конях скачут батыры в национальной одежде, а возле кочевых аулов женщины готовят вкусный бешбармак, светит солнце, вокруг бегают малыши… Кипящая жизнь казахского кочевого аула.

Но что там в истории? А в этот период истории городище Культобе становится большим городом с цитаделью и плотно обжитым шахристаном и рабадом. Городище Культобе, пройдя огромный путь развития от древнейшего поселения кангюйской эпохи до городища Ясы, к XVI в. становится политическим, экономическим и культурным центром – столицей Казахского ханства. В этот период здесь активно продолжала развиваться городская инфраструктура.

Археологи нашли в Культобе огромное множество построек и артефактов, относящихся к периоду Казахского ханства. Это сохранившиеся части домов, тандыр, очаг, руины жилищ и даже целые дома и торговый ряд. И это далеко не все!

Культобинские артефакты этого периода представлены кладом из монет, фрагментами разнообразной керамической посуды и посуды Российской империи, старинными книгами, текстильными изделиями, детскими керамическими игрушками-свистульками и другими артефактами. Многие из них пока мало изучены, работы в этом направлении очень много.

Пятая эпоха

С момента возникновения и упадка Казахского ханства немало воды утекло. Казахстан входил в состав Российской империи, Советского Союза, а потом стал независимым. За это время тоже случилось немало важных событий. И мы видим из глубины веков, насколько скоротечно и зыбко все в этом мире. Поэтому важно сохранить духовность. Она из Туркестана никуда не делась, и за это спасибо нашему народу. Потому что он коллективно сохраняет культуру, преумножая ее, разбавляя, живя ею.

И сейчас как никогда важно, входя в эпоху, которую я условно назвала «пятой», помнить об истории края, видеть ее, вдыхать и чувствовать.

И вот Туркестан – духовная столица тюркского мира. Он сочетает в себе современную инфраструктуру, население, использующее все блага и новинки цивилизации и память – говорящую живую память, которую в наши руки через временной пласт в 2000 лет передали такие же, как мы, люди. Передали с надеждой, что мы сохраним и преумножим не только материальное в великом городе всех тюрков, но и сохраним духовность.

Мария ШАЯХМЕТОВА

За помощь в подготовке материала РАБАТ благодарит научного руководителя проекта, доктора философии (PhD), профессора, генерального директора ТОО «Казахский научно-исследовательский институт культуры» А. Р. Хазбулатова.

За лингвистическую консультацию выражаем огромную благодарность директору (и первоклассному педагогу и лингвисту-казаховеду) школы-лицея № 41 им. А. Макаренко Айне Аблаевне Сарымсаковой.

Фото предоставила Наталья Анисимова.