FlyArystan каждую секунду продает один авиабилет

Сегодня в городе Нур-Султан проведена встреча Председателя Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгата Ластаева с руководителем авиакомпании FlyArystan Тимом Джорданом, сообщает Комитет гражданской авиации.

Глава авиакомпании сообщил, что в настоящее время начата продажа билетов по направлению Нур-Султан – Алматы по цене от 6 999 тенге. Рейсы по авиа направлению Алматы — Нур-Султан будут выполняться два раза в день.

За 2 часа продаж было реализовано более 2 тысяч билетов. За 1 секунду продавался 1 билет. Из общего числа проданных авиабилетов 70% были куплены с без багажным тарифом. По информации авиакомпании, 90% билетов авиакомпании были проданы онлайн способом.

Завтра авиакомпания FlyArystan откроет продажи по маршруту Алматы – Караганды.