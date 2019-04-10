Обещанный бесплатный вход в дендропарк Шымкента не станет реальностью. Его стоимость наоборот может возрасти.

Сегодня стало известно, что стоимость посещения самого популярного в нашем городе парка может повыситься почти в четыре раза. Напомним, месяц назад заместитель акима города Данат Жумин предлагал сделать вход в дендропарк бесплатным. Однако, выяснилось, что это невозможно.

Заместитель акима Шымкента Данат Жумин месяц назад в социальных сетях сделал громкое заявление — надо сделать вход в шымкентский дендропарк бесплатным, заявил чиновник. Платить 26 тенге горожанам неудобно, — подчеркнул в своем посте Данат Жумин.

Инициативу замакима поддержали сотни пользователей Фейсбука. Однако как выяснилось, радовались шымкентцы зря. Предложение замакима о бесплатном входе в дендропарк не реализуется. Более того, стоимость посещения места отдыха станет дороже, чем была.

Данат Жумин, заместитель акима г. Шымкента: «Ежегодно на содержание дендропарка из бюджета выделяют деньги, но выделяется разница от той суммы, что зарабатывает дендропарк сам, когда берет плату за вход. Если в год нужно 20 миллионов, а он собирает 3 миллиона, то значит на 17 миллионов тенге заявку подают и эти средства дает государство. Если же ноль тенге будет поступление, то у государства не будет возможности ему эти 20 миллионов дать. Ну во всяком случае наше управление экономики и финансов отрицательное заключение дало».

Сейчас рассматривается предложение поднять цену на вход в дендропарк до 100 тенге. Правда есть плюс — для пенсионеров, детей, многодетных матерей, студентов и инвалидов посещение станет бесплатным. Претерпит изменения не только цена на вход, но и сам парк. Так, всем известная юрта, перекрывающая половину дороги недалеко от входа в парк, может стать местом культурного проведения досуга пенсионеров.

Данат Жумин, заместитель акима г. Шымкента: «То есть, задача сделать так, чтобы в этом парке люди могли сесть, поиграть в шашки, домино и т.д. Сейчас условий нет, мы хотим чтобы парк зажил, сейчас эта юрта никакого функционала не несет и даже перекрывает людям проход».

Свою лепту в развитие дендпропарка решили внести и предприниматели города. За свой счет, владельцы одного из крупных ТРЦ предложили профинансировать строительство детской площадки на территории парка. Место ее размещения пока не определили. Заработают в парке и фонтанчики с питьевой водой, должна решиться и проблема с туалетами.

Уже сейчас вносятся корректировки в план реконструкции парка. Подрядчики устраняют собственные ошибки, допущенные при по прокладке плитки на прогулочных дорожках.

В ближайшее время дендропарк должен стать жемчужиной города. Акимат планирует сделать так, чтобы самый зеленый парк Шымкента было не стыдно показать гостям. По последним данным, в будние дни дендропарк посещают 800-900 человек, в выходные — свыше 2000.

Анастасия Новикова