Более 130 единиц оружия сдали в полицию жители Туркестанской области.

В Туркестанской области сотрудниками Управления административной полиции областного Департамента полиции проводится акция по выкупу огнестрельного оружия у населения. Цель акции направлена на обеспечение общественной безопасности, предупреждение преступлений и правонарушений с применением огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Во всех подразделениях ДП Туркестанской области созданы комиссии по выкупу незаконно хранящегося у населения огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба ДП Туркестанской области.

Во время республиканской акции по добровольной сдаче незарегистрированного оружия и боеприпасов граждане, имеющие оружие, могут получить денежное вознаграждение за сданное оружие.

С начала проведения акции в полицию поступило более 80 заявлений от жителей Туркестанской области о добровольной сдаче оружия. На сегодня владельцами оружия добровольно сдано в полицию 132 единицы огнестрельного оружия, из них 116 гладкоствольного и 16 единиц нарезного оружия. Сданное оружие направлено полицейскими на экспертизу.

К примеру, в первый день акции житель Мактаральского района добровольно сдал в отдел полиции гладкоствольное охотничье ружье 16 калибра, доставшееся в наследство от отца. После проведения всех необходимых экспертиз гражданину будет выдано материальное вознаграждение. А в Сарыагашский отдел полиции местные жители за неделю акции добровольно сдали 14 единиц оружия, что является примером для других, ведь активное участие в акции по сдаче оружия — это не только обязанность полиции, но и гражданская ответственность населения и общественных организаций.

Также полицейские отметили, что во время проведения акции граждане, добровольно сдавшие огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от административной и уголовной ответственности. Стражи порядка Туркестанской области надеются на активное участие и поддержку населения в проведении акции, способствующие, прежде всего снижению уровня преступности в стране.