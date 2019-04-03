«Думаю, тема укрепления союзничества и стратегического партнерства наших стран будет главной на предстоящих переговорах. Мы являемся надежными союзниками по ОДКБ. У нас имеется огромный потенциал для углубления взаимодействия, в том числе по вопросам торгово-экономического,инвестиционного, научно-технического, культурно-гуманитарногосотрудничества», — сказал глава Казахстана, отвечая на вопрос российского журналиста.