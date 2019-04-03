Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал интервью «Российской газете», в которой назвал основные моменты, которые будут обсуждаться во время его первого официального визита в Москву, передает Sputnik.
«Думаю, тема укрепления союзничества и стратегического партнерства наших стран будет главной на предстоящих переговорах. Мы являемся надежными союзниками по ОДКБ. У нас имеется огромный потенциал для углубления взаимодействия, в том числе по вопросам торгово-экономического,инвестиционного, научно-технического, культурно-гуманитарногосотрудничества», — сказал глава Казахстана, отвечая на вопрос российского журналиста.
Токаев поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за приглашение в столь короткий срок после инаугурации.
«Это мой первый визит в качестве главы государства, и я рад возможности подтвердить нерушимые узы дружбы, союзничества и стратегического партнерства между нашими странами», — сказал президент Казахстана.