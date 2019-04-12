За прошедшие сутки казахстанские пограничники задержали 4 граждан Узбекистана за попытку пересечения границы с поддельными оттисками печатей в документах.

Один из фактов зафиксирован в аэропорту «Нурсултан Назарбаев». Так, в ходе пограничного контроля поддельный оттиск печати органов миграционной полиции (регистрация до 13.05.2019 года) обнаружен на рейсе HY 722 «Нур-Султан-Ташкент» у гражданина Республики Узбекистан 1996 года рождения. Гражданин задержан, — сообщила Пресс-служба ПС КНБ РК.

.Подобные факты зафиксированы и в пункте пропуска «Жибек жолы» на участке Сарыагашского пограничного отряда. Здесь задержаны 3 гражданина Республики Узбекистан с поддельными оттисками печатей органов миграционной полиции Алматинской области.