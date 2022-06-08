Машины по поддельным документам закладывали в ломбарды Шымкента

В городе работала группа аферистов. Преступную схему воплотил бывший сотрудник автоломбарда, передает OTYRAR.

К афере он подключил восьмерых знакомых. С подельниками он завёл знакомство за годы работы в ломбарде. Каждому из группировки была отведена своя роль. Один находил дорогие автомобили — брал их на время через знакомых или в аренду. Другой занимался подделкой документов. За год мошенники успели сдать в ломбарды пять иномарок: среди которых Lexus LX 570 и Toyota Land Cruiser 200.

«Автовладельцами» в залоговых документах выступали лица без определённого места жительства. Заложив машины в ломбарды с правом вождения, аферисты возвращали их владельцам, которые ни о чём не догадывались. Преступная схема вскрылась, когда в автоломбарде не смогли выйти на связь с заёмщиками.

«Полицейские вышли на след подозреваемого, который во всех случаях сопровождал лжезаёмщиков. А уже через него оперативникам удалось вычислить и задержать других членов преступной группы. Общая сумма ущерба, причинённого мошенниками, составила около 40 миллионов тенге», — говорит Нурсултан Тастемиров, следователь следственного управления ДП г.Шымкента.

Уголовное дело зарегистрировано по нескольким статьям: «Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них», «Мошенничество», «Подделка документов» и идентификационного номера транспортного средства». Все 9 задержанных взяты под стражу. Уголовное дело направлено в суд.