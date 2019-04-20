Медицинская помощь понадобилась 30 пострадавшим в крупном ДТП близ Кордая. Двое находятся в отделении интенсивной терапии, одному проводится операция, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Управление здравоохранения Жамбылской области.

«В целом пострадали 41 человек. Погибли 11: 8 человек на месте, двое — в районной больнице Кордая, один — в Гвардейском медицинском госпитале. На данный момент 30 пострадавшим оказывается медицинская помощь. Из них 24 находятся в районной больнице Кордая: два пациента в отделении интенсивной терапии, одному проводится операция, остальные находятся в Гвардейском медицинском госпитале», — сообщили в управлении.

Госпитализированным оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

«Среди 11 погибших в результате ДТП 7 граждан Казахстана и 3 — Узбекистана, гражданство одного погибшего пока не установлено. В числе пострадавших, доставленных в больницы, казахстанцы, граждане Узбекистана и Таджикистана», — говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

В ведомстве дополнительно сообщили, что личность еще одного погибшего в крупной аварии установлена. Это гражданин Казахстана. В области организована работа оперативного штаба, созданы «горячие» линии с дежурством психологов +7(7262) 513575 и +7(7262)514167.

Напомним, утром 20 апреля около 05.00 в Кордайском районе Жамбылской области на 181 километре автодороги Алматы — Ташкент произошло столкновение машины марки Toyota с двигавшимся в том же направлении грузовым автомобилем. Следовавший по трассе пассажирский автобус, избегая столкновения с вышеуказанными автотранспортными средствами, совершил опрокидывание.

В результате ДТП на месте погибло восемь человек, 32 человека были доставлены в медицинские учреждения, где от полученных травм скончались еще три человека.

Проводится досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия по части 4 статьи 345 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» УК. Назначен ряд экспертиз.