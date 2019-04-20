Крупное ДТП близ Кордая
Фото: Tengrinews.kz

Медицинская помощь понадобилась 30 пострадавшим в крупном ДТП близ Кордая. Двое находятся  в отделении интенсивной терапии, одному проводится операция, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Управление здравоохранения Жамбылской области.

«В целом пострадали 41 человек. Погибли 11:  8 человек на месте, двое — в районной больнице Кордая, один — в Гвардейском медицинском госпитале.  На данный момент 30 пострадавшим оказывается медицинская помощь. Из них 24 находятся в районной больнице Кордая: два пациента в отделении интенсивной терапии, одному проводится операция, остальные находятся в Гвардейском медицинском госпитале», — сообщили в управлении.

Госпитализированным оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

«Среди 11 погибших в результате ДТП 7 граждан Казахстана и 3 — Узбекистана, гражданство одного погибшего пока не установлено. В числе пострадавших, доставленных в больницы,  казахстанцы, граждане Узбекистана и Таджикистана», — говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

В ведомстве дополнительно сообщили, что личность еще одного погибшего в крупной аварии установлена. Это гражданин Казахстана. В области организована работа оперативного штаба, созданы «горячие» линии с дежурством психологов +7(7262) 513575 и +7(7262)514167.

Напомним, утром 20 апреля около 05.00 в Кордайском районе Жамбылской области на 181 километре автодороги Алматы — Ташкент произошло столкновение машины марки Toyota с двигавшимся в том же направлении грузовым автомобилем. Следовавший по трассе пассажирский автобус, избегая столкновения с вышеуказанными автотранспортными средствами, совершил опрокидывание.

В результате ДТП на месте погибло восемь человек, 32 человека были доставлены в медицинские учреждения, где от полученных травм скончались еще три человека.

Проводится досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия по части 4 статьи  345 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» УК. Назначен ряд экспертиз.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА