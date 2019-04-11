В случае неуплаты налогов в установленный срок, у физических лиц образуется недоимка, на сумму которой будет ежедневно начисляться пеня, что в общей сумме с недоимкой составит налоговую задолженность налогоплательщика.

Сроки уплаты налогов на собственность физических лиц:

— по налогам на имущество и землю не позднее 1 октября года, следующего за отчетным;

— по налогу на транспорт не позднее 31 декабря отчетного года.

В каких случаях банк отказывает в открытии счета?

С 1 июля 2018 года введена в действие норма Налогового кодекса, предусматривающая обязанность банков отказать в открытии банковского счета налогоплательщику (как юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, так и физическому лицу), имеющему налоговую задолженность, задолженность по социальным платежам.

Данная норма не распространяется на банковские счета, предназначенные для получения пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и Государственного фонда социального страхования, банковские счета по договору об образовательном накопительном вкладе, заключенному в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Государственной образовательной накопительной системе».

То есть, если банковский счет открывается физическим лицом на эти цели, то банк не вправе отказать в его открытии, даже при наличии у такого лица налоговой задолженности.

Запрет на предоставление иных банковских услуг физическим лицам, имеющим налоговую задолженность, нормами Налогового кодекса не предусмотрен.

Какие меры принимают налоговые органы?

При образовании у физического лица налоговой задолженности налоговым органом направляется такому налогоплательщику уведомление о налоговой задолженности физических лиц.

В случае непогашения налоговой задолженности по истечении 30 рабочих дней со дня вручения уведомления, если задолженность превышает 1 МРП (2525 тенге в 2019 году), налоговый орган выносит налоговый приказ и направляет его для исполнения судебному исполнителю.

Дальнейшие меры взыскания налоговой задолженности осуществляются судебным исполнителем в рамках Закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей».

Управление разъяснительной работы ДГД по г.Шымкент.