Троих несовершеннолетних сестер, над которыми издевалась мачеха, сегодня готовили к выписке. В стационаре центральной больницы Жетысая они находились с 12 апреля и, по медицинским правилам, должны были выписаться 17 апреля.

Пернебай Сыдыков, врач-травматолог центральной больницы Жетысая: «Согласно протоколу мы лечим 5 дней. Поэтому, мы решили выписать сегодня девочек, но, по просьбе родственников, было принято решение продолжить наблюдение врачей в другом отделении больницы».

Больше года дети скрывали от всех, в том числе и от родного отца, синяки и ссадины от побоев, наказаний с помощью плоскогубцев и игл, которые им устраивала мачеха.

«Я даже и не замечал, так как дочки мои надевали одежду с длинным рукавом, закрывая руки и ноги. Я обнимал их и спрашивал, все ли нормально? Они говорили — да, я после это ложился и засыпал», — говорит отец девочек Нурмухамет Коимбетов.

Правда, соседи не раз замечали, что с сестрами творится что-то неладное.

Сарсенкуль Нурмаханова, соседка: «Я видела, как девочка с синяками на шее ходила. Кроме того, старшую девочку забирали рано утром и привозили поздним вечером. Мачеха возила ее в сторону дома ее отца, избивала и пугала. После привозила обратно. Но, наши соседи все видели синяки на теле детей и предупредили их мачеху».

«Мы не однократно видели, как ночью в 4-5 она выгоняла детей на улицу. Видели как у детей на шее были синяки. Когда мы задавали вопрос, откуда синяки? — Старшая нам говорила, что их мачеха душила ее. Но, она просила, что бы мачеха не узнала о том, что она рассказала. Они говорили, что сильно боятся свою маму», — рассказывает другая соседка Жамиля Мирзаева.

Школьная учительница так же обращала внимание на отсутствие настроения у сестер и даже попыталась беседовать с ними.

Айганым Торбаева, учительница: «Я отдельно позвала девочку для разговора. Тогда она мне сказала, что у нее просто нет настроения. Я спросила, а зачем она пришла в медицинской маске. Я сразу же сняла с нее маску и увидела, что губа с правой стороны была порвана. А на челюсти был синяк. Я начала расспрашивать, что произошло. И тогда она расплакалась и рассказала, что ее избила мать».

Напомним, три девочки-сестры, которые пострадали от рук мачехи, находятся в жетысайской центральной больнице. У них выявлены множественные ушибы, инфицированные раны, ссадины тела. По данному факту полицейские Жетысайского района возбудили уголовное дело.

Ернар Балабеков