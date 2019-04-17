У семьи с тремя детьми сгорел единственный дом. В редакцию телекомпании «Отырар TV» за помощью обратились жители города Арысь Туркестанской области. Семья просит поддержки у акимата, чтобы восстановить документы и сгоревший дом. Происшествие произошло в прошедшее воскресенье.

Семья Карбозовых до сих пор не может поверить в случившееся. Огонь полностью уничтожил их дом. Осталось лишь пепелище. Мама троих детей Гульжайна с ужасом вспоминает события того дня.

«Мне жутко об этом рассказывать, я когда увидела как дом горит, у меня истерика началась. Хорошо что внутри никого не было. Причем мы же были во дворе дома, но все началось так стремительно что мы не успели ничего сделать», — рассказывает Гульжайна Карбозова, жительница г. Арысь.

Ауесхан Бейсенов, руководитель отдела ДЧС г. Арысь: «Звонок о пожаре к нам поступил в 18:44, наш пожарный отряд прибыл на место в 19:02. В течение двух часов наши специалисты боролись с огнем. В тушении пожара принимали участие 9 человек и две единицы пожарной техники».

В страшном пожаре сгорело всё: бытовая техника, одежда, деньги. А, главное — все документы. Только по счастливой случайности удалось обойтись без жертв и пострадавших.

«Наши документы сгорели. У меня дочка поступает в университет, бумаги собирала , все осталось там. Мой муж находится сейчас на вахте в другом городе, у него хотя бы некоторые документы сохранились», — со слезами на глазах рассказывает Гульжайна.

Нежданная беда приходит в дом Карабозовых не в первый раз. В памяти Гульжайны еще свежи воспоминания о страшном наводнении. Два года назад их дом смыло большой водой. Государство отстроило жилье заново. Никто тогда и подумать не мог, что в новый дом придет новая беда.

Гульжайну с ребятишками приютили у себя родные погорельцев. Дети в школу не ходят. Пожар не пощадил ни одежду, ни школьные принадлежности. Местный акимат обещает снять погорельцам временное жилье. На восстановление документов уйдет не меньше месяца.

«Документы мы все поможем восстановить. Сейчас мы ждем экспертизы, чтобы помочь семье и выделить положенные средства на восстановление дома», — Кайрат Баисов, главный специалист акимата п. Акдала.

Анастасия Новикова