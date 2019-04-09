Состоялось внеочередное расширенное заседание исполнительного комитета Федерации профсоюзов РК, в ходе которого был обсужден вопрос проведения внеочередных президентских выборов в Казахстане, сообщает Inform.kz.

Участники заседания единогласно выразили поддержку инициативе Главы государства, обратившись к социально ответственным силам страны с призывом поддержать проведение честных, открытых, соответствующих всем международным нормам и стандартам выборов в РК. «Федерация профсоюзов Республики Казахстан поддерживает внеочередные выборы Президента Казахстана, инициированные Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

Конституция Республики Казахстан является универсальным механизмом политического процесса в стране, который обеспечивает единство и согласованное взаимодействие ветвей государственной власти, укрепление конституционной законности, защиту прав и свобод человека и гражданина.

Эволюция политической системы нашей страны является закономерным процессом становления, развития и углубления независимости Казахстана. В этом контексте президентские выборы в стране являются неотъемлемой частью гражданских свобод всего населения страны», — говорится в тексте обращения Федерации профсоюзов РК.

Также в федерации добавили, что Казахстан должен продолжать курс на приоритетное социальное развитие и сбалансированный общественно-политический процесс, нацеленный на всемерное улучшение благосостояния граждан и общества.

«Мы осознаем, что предстоит решить ещё множество вопросов, связанных с обеспечением прав трудящихся, созданием благоприятных условий для качественного труда, а также в области эффективного социального партнерства. Безусловно, эту ответственную миссию следует решать в условиях стабильности, предсказуемости и транспарентности, при всенародно избранном Президенте Республики Казахстана», — отмечено в тексте.