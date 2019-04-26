КНПК выдвинет своего кандидата на выборы президента на внеочередном съезде 26 апреля, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Это решение было принято членами партии в ходе внеочередного заседания политического бюро центрального комитета Коммунистической народной партии Казахстана. Лидером коммунистов является Айкын Конуров, который также является депутатом Мажилиса. «Политбюро центрального комитета партии приняло решение о проведении внеочередного съезда партии. Он будет приурочен к президентским выборам на 26 апреля.

Съезд состоится в Нур-Султане. Будет решаться вопрос о кандидате от партии», — заявил Айкын Конуров. «Есть принципиальное решение о том, что Коммунистическая народная партия Казахстана участвует во внеочередных президентских выборах. Из представленных кандидатов будет отобран самый достойный», — добавил он.

Как отметил Айкын Конуров, являясь секретарем КНПК, самостоятельно он не может выдвигать свою кандидатуру для участия в выборах. «У нас принцип демократического централизма. Если большинство делегатов съезда решит, что мне необходимо стать кандидатом в президенты, я соглашусь с этим решением», — резюмировал Конуров.

«После консультаций Президента Касым-Жомарта Токаева с руководителями парламентских политических партий, выступления Президента о назначении досрочных президентских выборов секретариат центрального комитета Коммунистической народной партии Казахстана (ЦК КНПК) принял решение о созыве внеочередного заседания политического бюро ЦК КНПК. В повестке дня следующие вопросы: об участии в досрочных президентских выборах, о созыве внеочередного съезда партии», — сообщила пресс-служба КНПК.

9 апреля Касым-Жомарт Токаев в эфире телеканалов объявил о назначении выборов президента страны. Они состоятся 9 июня 2019 года. Президент Казахстана отметил, что решение о досрочных выборах важное и необходимое. Необходимо снять любую неопределенность — Токаев о досрочных выборах Токаев поручил Центральной избирательной комиссии обеспечить организацию и проведение внеочередных выборов.

Правительству республики необходимо принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению. Акимам областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент поручено обеспечить своевременное составление и достоверность списков граждан, обладающих избирательным правом.

Настоящий указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.