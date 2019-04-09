Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил сегодня в эфире республиканских телеканалов с обращением к гражданам страны, в ходе которого объявил о внеочередных выборах Президента Республики Казахстан, которые состоятся 9 июня 2019 года, передает пресс-служба Акорды.

Обращение Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к гражданам страны

Уважаемые соотечественники! Обращаюсь к каждому из вас.

В соответствии с Конституцией страны, я принял решение о проведении внеочередных выборов Президента Республики Казахстан 9 июня 2019 года. Я советовался с Елбасы — Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Консультировался со спикерами обеих палат Парламента, Премьер-Министром страны. Согласовал свое решение с Конституционным Советом.

Встречался с лидерами парламентских партий. Решение о досрочных выборах важное и необходимое.

Благодаря Елбасы мы построили успешное, авторитетное в мире государство. Казахстан занял достойное место в международном сообществе. С нашей страной считаются во всем мире. Сейчас все мы переживаем исторический момент. Верховная власть в Казахстане была передана в спокойной обстановке в полном соответствии с Конституцией.

Это вызвало уважение к Казахстану со стороны мирового сообщества. С момента вступления в должность Президента я выезжал в поездки по регионам, знаю настроения людей. Встречаюсь с интеллигенцией, трудовыми коллективами, представителями бизнеса, инвесторами, международными деятелями.

Мой вывод: мы идем правильным курсом. Наш мудрый народ един. Государство, как высшая ценность нашей Независимости, незыблемо.

Поэтому, твердо считаю, досрочные выборы Главы государства абсолютно необходимыми. Для того, чтобы обеспечить общественно-политическое согласие, уверенно двигаться вперед, решать задачи социально-экономического развития необходимо снять любую неопределенность.

К тому же, обстановка в мире быстро меняется и далеко не в лучшую для нас сторону.

Мы должны подтвердить преемственность, предсказуемость и стабильность нашей внутренней и внешней политики.

Нужно продолжать работу по эффективной, успешной реализации социальных программ и стратегии Елбасы.

Сделать это можно только путем прямого волеизъявления народа на выборах.

Казахстан — демократическое государство.

И Президент будет избран согласно воле народа.

Как действующий Глава государства, я гарантирую, что выборы будут проведены

честно, открыто, справедливо! Это — моя принципиальная позиция!

Перед нами стоят большие задачи. Я верю в мудрость нашего народа. Уважаемые соотечественники! Народная мудрость гласит: «Созидание будет там, где есть единство» («Бірлік бар жерде, тірлік бар!»).