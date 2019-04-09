Секретарь Nur Otan Тамара Дуйсенова рассказала, когда партия определит своего кандидата для участия в выборах президенты страны, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«У нас действует своя процедура… Будут проходить партийные конференции, будут соответствующие выдвижения. Это решается большинством голосов членов партии. Сегодня сказать, что этот человек будет кандидатом или другой, неправильно. Когда определится большинством голосов, тогда партия и объявит о своем кандидате», — сказала Тамара Дуйсенова.

Она отметила, что партийные конференции будут проходить в течение двух недель. «Мы сегодня определимся с коллегами в регионах о графике проведения партийных конференций и в течение 20 дней, скорее всего, будем выдвигать своего кандидата», — добавила она.

Также Дуйсенова отметила, что действующий Глава государства Касым-Жомарт Токаев — член партии Nur Otan. «Конечно. Есть Конституция, где написано, кто сегодня может баллотироваться в президенты. Действующий глава имеет право баллотироваться в президенты страны», — сказала секретарь партии. Внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 9 июня 2019 года.