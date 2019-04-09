Председатель народно-демократической партии «Ауыл» сенатор Али Бектаев высказался о проведении внеочередных выборов президента, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Мы тоже, как политическая организация Казахстана, должны подумать и о том, как, в каком ракурсе мы будем участвовать в этих выборах. Я думаю, что в течение трех часов такие вопросы не решаются. Поэтому мы сегодня собрались для того, чтобы проявить свою общественно-политическую позицию.

А по вопросу участия в выборах мы дополнительно с членами политсовета, президиума политсовета и членами политсовета в целом отдельно соберемся и выработаем свою позицию», — сказал Бектаев.

«Это еще одна возможность участия партии в общественно-политической жизни Казахстана. Еще одна возможность пропаганды деятельности партии. Мы должны непременно воспользоваться этим случаем. Это однозначно», — подчеркнул он. Журналисты спросили Бектаева о возможных сроках проведения съезда партии.

«Есть соответствующие календарные сроки. Мне кажется, выдвижение должно пройти до конца апреля, если будут таковые», — сказал Бектаев. «Если на съезде будут принимать решение, то я обязан согласиться с большинством членов партии. Пока у меня каких-либо намерений, решений нет», — добавил он. Напомним, 9 июня 2019 года в Казахстане состоятся внеочередные выборы президента Казахстана.