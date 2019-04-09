13 апреля состоится пленум партии «Ак жол», на котором решат, будет ли партия принимать участие во внеочередных выборах Президента Казахстана.

Об этом сообщил председатель партии Азат Перуашев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Заявление Главы государства прозвучало на активном общественном, публичном фоне, и с точки зрения права, наверное, ничто не мешало Касым-Жомарту Токаеву являться Президентом весь тот срок, на который избирался Нурсултан Абишевич Назарбаев, то есть включая следующий год.

Это нормальная международная традиция, соответствующая многим образцам демократических государств», — заметил Перуашев.

От имени партии он поблагодарил Президента за его решение. «Это решение показывает его приверженность как дипломата и как гражданина демократическим и либеральным ценностям. Это очень важно для нас.

Конечно, наша партия «Ак жол» должна определиться со своим отношением к этой новой ситуации. Решение об участии в выборах и кандидатах, выдвигаемых от имени партии, полномочен принять только съезд партии. (…) Поскольку в партии «Ак жол» очень большой отряд представляют предприниматели – люди занятые, которые очень ценят время, я предлагаю, с одной стороны, с этим вопросом не затягивать, с другой стороны — не срывать наших коллег в рабочее время, в рабочие дни.

То есть провести пленум центрального совета в ближайшую субботу – это 13 апреля, который рассмотрит все перечисленные вопросы», — сообщил Перуашев. По его словам, на повестке дня будут вопросы об участии партии «Ак жол» во внеочередных президентских выборах.

«Мы сейчас в условиях этой ситуации должны максимально четко соблюсти все правовые процедуры, с тем чтобы у нас не возникли какие-то неприятные неожиданности. Поэтому мы должны строго действовать в соответствии с законами, в частности, с законом о политических партиях и уставным документом партии. Съезд созывается решением пленума центрального совета партии», — пояснил он.