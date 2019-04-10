На предвыборную кампанию кандидат в президенты получит около 7,5 млн тенге

Об этом сообщила секретарь центральной избирательной комиссии Казахстана Сабила Мустафина, передает ИА «NewTimes.kz».

«Решение о выделении средств представляют в правительстве. Так как выборы внеочередные, средства будут выделяться из резерва», — сказала она.

«Наша примерная смета пройдет рассмотрение в министерстве финансов. Мы считаем: примерно в 7,5 млн выделят из бюджета каждому кандидату. Сколько кандидатов — мы не знаем», — уточнила Мустафина.

По информации секретаря Центризбиркома, эта сумма покроет все расходы кандидата.