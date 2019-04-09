Средства на внеочередные выборы президента будут браться из резервов правительства.

Об этом рассказал министр национальной экономики Руслан Даленов, передает Tengrinews.kz.

«На внеочередные выборы, в принципе, средства не закладываются. Есть резерв правительства, который предусмотрен на любые неотложные затраты. Внеочередные выборы или внезапные расходы, которые являются неотложными, если таковые будут, то финансирование будет производиться из резервов правительства», — сказал журналистам Даленов в кулуарах правительства.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении внеочередных выборов президента.