Стали известны причины гибели рыбы в реке Кошкарата. Их выяснили сотрудники нескольких организаций, но они пришли к разным выводам. По словам жителей, проживающих на побережье, такого развития событий стоило ждать давно. О том что вода в Кошкарате не всегда чистая, они говорят давно.

Местные жители ещё до заключения многочисленных экспертиз пришли к выводу, что в гибели рыбы виноваты стоки переполненных канализационных колодцев. Возможно, после проливных дождей.

Александр Андрюшенко, местный житель: «Проблема стоит в том, что этот колодец часто забивается. Я не знаю может от чего это. Потому и вонь. Летом совсем кошмар. Здесь сильно воняет. Весь сток смывается в Кошкарату, частично, под мой дом».

Отчасти согласна с мнением соседа и Фатима Имашева. Однако, в своих рассуждениях женщина идёт ещё дальше.

— Видимо с территории консервного завода в канализацию выбрасываются отходы. Труба забивается и вся жижа выходит наружу с этого колодца, а потом стекает в реку. Не давно этот колодец забился, но пришли сантехники и его почистили…

Изучением причин гибели рыбы занимались несколько организаций. Специалисты управления охраны общественного здоровья Абайского района г. Шымкента, на чьей территории была обнаружена мёртвая рыба, взяли пробы воды из 5 точек и изъяли мертвую рыбу. После экспертизы санитары заявили, что вода и рыба оказались чистыми!

Абдугапур Шажаев, руководитель Управления охраны общественного здоровья Абайского района г. Шымкента: «Мы взяли пробу в 5 точках по акватории реки, где обнаружены тушки рыб. Вода оказалась чистой и рыбы тоже как показала экспертиза не заражены. В данный момент все чисто».

Провели свою экспертизу воды и экологи. Их исследование оказалось более результативным.

Серик Сарбасов, представитель департамента экологии по г. Шымкенту: «По факту гибели рыбы, департаментом экологии были взяты пробы с 12 точек реки для выявления вредных веществ. На километр выше против течения с того места, где была зафиксирована гибель рыбы, как выяснилось, проходит центральная канализация. По факту сброса канализационных стоков органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по статье 328-й части 2-ой уголовного кодекса РК».

Кто понесёт ответственность за экологическое бедствие, станет известно после окончания расследования.

Напомним, 9 апреля, местные жители были неприятно удивлены, обнаружив мертвую рыбу в реке Кошкарата. Рыба разных размеров и видов плыла по воде брюхом кверху.

На реке Кошкарата обитает несколько видов рыб, самая ценная из которых – речная форель. Это пресноводная рыба, требующая чистой холодной воды для обитания. Местные жители сетуют, что сейчас сезон нереста и мор рыбы может нанести непоправимый ущерб как популяции рыб, так и самой экологии региона.

Еще один фактор, который беспокоит сельчан, это то, что вода в реке Кошкарата используется для сельскохозяйственных нужд. Многие опасаются, что возможное загрязнение воды, приведшее к гибели рыб, может так же и погубить насаждения и навредить урожаю.