В Шымкенте на реке Кошкар-ата произошел мор рыбы.

Сегодня днем жители микрорайона были поражены неприятным зрелищем: кверху брюхом по реке Кошкарата плыла мертвая рыба.

Рассказывает Асатулло Ибрагимов: «Я живу здесь более 50 лет здесь, но ни разу такого не видел. С этой речки мы раньше пили воду, купались, можно сказать здесь выросли, а сейчас не понимаем, что могло случиться! У меня шок!».

На Кошкарате обитает несколько видов рыб: плотва, карась ну и самая ценная маринка, а точнее речная форель, которая обитает на чистой и холодной воде. И если учесть, что сейчас идет нерест, пора откладывания икры, то не трудно подсчитать какой ущерб нанесен природе.

Фарманов Гафуржан, местный житель: «Соседи позвали, сказали, мол, посмотри какое количество рыбы погибшей. Кто-то вылил, наверно, какой-то химикат. Какая рыба большая! Она должна сейчас отметать икру, сейчас икромет. А еще мы из этой реки поливаем огороды».

Маринка обитает в чистой и прохладной воде. Для того, чтобы узнать в чем причина массовой гибели, мы взяли рыбу и пробу воды, для того, чтобы сдать на экспертизу.

Шакир Омаров