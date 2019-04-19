К 290-летию Сиргели Жабай батыра в Шымкенте прошла конференция

ЮКГУ им. Ауэзова, совместно с республиканским фондом «Байдибек баба», г. Алматы и научно-исследовательским центром «Ак тулы Сиргели Жабай батыр» провели в Шымкенте научно-исследовательскую конференцию «Национальный дух — Батыры Великой степи», приуроченную к 290-летию Сиргели Жабай батыра.

«Задача ученых — проведение глубоких исследований по восстановлению белых пятен в исторических летописях Казахстана, изучение общественно-политической жизни Жабай батыра, систематизация и распространение информации о жизни и деятельности известных личностей нашей страны. Реализация научно-популярной серии «Великие Личности Степи — Сиргели Жабай батыр и его роль в истории казахской степи», — говорит один из организаторов писатель, академик, профессор Нагашыбек Капалбекулы.

3 года назад ученый начал исследовательскую работу. И сегодня на конференции академиком Нагашыбек Капалбекулы была представлена научно-исследовательская работа «Ак тулы Сиргели Жабай батыр», которая имеет огромную ценность по возрождению института батыров и национального духа героев казахского народа. Книга представляет собой сборник статей по исследованию жизни и общественно-политической деятельности Жабая Казыбекулы.

Жабай Казыбекулы родился в 1728 году близ села Алимтау Сарыагашского района. Он один из известных батыров своего времени из рода Сиргели, принимавший участие во многих сражениях против джунгарской агрессии на рубеже XVII-XVIII в.в. Жабай батыр похоронен в 1810 году в центре Ташкента на кладбище Кукча. В ценных рукописях, найденных в Узбекистане, упоминаются не только его боевые заслуги, но и его талант прорицателя и знахарские способности. В народе говорили, на нем была печать бога.

По рассказам работника Туркестанского областного краеведческого музея Айнур Кыдырбаевой, Жабай батыр был знаменосцем у самого Абылай хана. За храбрость и полководческий талант его прозвали Ак тулы Жабай батыром.

В работе конференции приняли участие зарубежные ученые из Узбекистана, России, Кыргызстана, а также академики и профессора из городов Алматы, Нур-Султана, Туркестана, Тараза, Кызылорды, Шымкента, а также потомки Жабай батыра.

Шынар Оразова