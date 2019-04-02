Уважаемые автоводители и автоперевозчики!

Департамент государственных доходов по Туркестанской области предупреждает: на таможенном посту «Казыгурт» и смежном таможенном посту Республики Узбекистан «С. Наджимов» проводятся ремонтные работы автодорог, поэтому предусмотрена возможность в направлении выезда и заезда только по одной дороге.

Напоминаем, водители, пересекающие таможенные посты, смогут отслеживать загруженность таможенных постов на официальном сайте trk.kgd.gov.kz и в социальных сетях ведомства.